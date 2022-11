Setor de bares e restaurantes inova com tecnologia durante a Copa para conquistar clientes

Aposta é de proporcionar experiência positiva e exclusiva ao cliente e incentivá-lo a voltar posteriormente

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Brasil, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- De olho no movimento gerado pelos jogos do Brasil na Copa do Mundo, bares e restaurantes de todo o Brasil se preparam ansiosos para o fluxo de clientes que promete ser intenso. E a expectativa tem embasamento oficial. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o evento deve injetar R$ 864,49 milhões no faturamento dos estabelecimentos gastronômicos durante os 28 dias do torneio. E promete, ainda, gerar 7,75 mil contratações temporárias.

Renato Almeida, CEO da Consumer, comemora crescimento na busca pelos serviços devido à Copa

Entre estoque de cerveja, porções e outros alimentos, Charles Silva, proprietário do Cabral Bar, investiu também em tecnologia. E segundo ele, o motivo é gerar uma boa experiência de atendimento, fidelizar o cliente para ele retornar ao local e aumentar o faturamento durante e depois do evento.

"Nossa expectativa é de recebermos 30% a mais de clientes, assim, com o bar cheio, nós nos preocupamos em manter um atendimento ágil para que o cliente fique satisfeito. Ele quer receber a cerveja gelada, sim, mas o mais rápido possível, enquanto degusta, por exemplo, uma porção de frios. E por isso, tivemos a iniciativa de aderir a um recurso tecnológico em que o nosso garçom anota os pedidos direto no celular e esse mesmo pedido é enviado imediatamente para a produção na cozinha. Além de evitar erros de pedidos, evita ainda erros humanos como, o garçom esquecer de anotar algo, e o mais importante: tira aquele vai e vem das cozinhas", conta Silva.

Tecnologia em ascensão

Em alta, há tempos a tecnologia está em expansão. Inclusive, a pesquisa do Mercado Brasileiro de TI de julho deste ano, revela que houve aumento de 22% no mercado de TI neste terceiro trimestre. Já no primeiro e segundo trimestre os resultados foram 21% e 22%, respectivamente. Até o fim do ano, a probabilidade é de que o setor encerre com alta de 23,4% em relação ao ano anterior. Panorama igualmente animador na alimentação.

Para Renato Almeida, CEO da Consumer (especializada em tecnologia para bares e restaurantes), os processos tecnológicos com foco na gastronomia, permitem ao negócio ser mais produtivo, refletindo positivamente no faturamento, o que justificaria o cenário.

"Não é surpresa para nós esse comportamento durante a Copa. A tendência é o empresariado investir cada vez mais em tecnologia para transformar a experiência do cliente dentro do seu estabelecimento, faturar mais e se manter competitivo. Este evento é uma oportunidade para donos de bares e restaurantes aplicarem isso na prática, e existem uma infinidade de ferramentas que os respaldam na ação", comenta.

Segundo Almeida, com a demanda, até o momento a empresa de tecnologia teve um aumento de 15% impulsionada exclusivamente pela competição mundial de futebol.

