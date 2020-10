Setor de veículos pesados e agrícolas avança mesmo durante a pandemia

De janeiro a setembro, apenas abril apresentou redução no volume de vendas

BRASÍLIA, Brasil, 5 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Apesar da pandemia, o setor de veículos pesados vem experimentando um crescimento nas vendas. O Sistema Integrado de Registro de Contrato (Sirec) registrou 11.807 novas vendas de janeiro a setembro de 2020. A base do Sirec possui mais de 2,5 milhões de veículos e faz a integração entre os agentes financeiros dos contratos de financiamento de veículos junto aos Detrans.

De março (quando o Brasil decretou estado de calamidade pública) a setembro, foram 9.324 registros. Apenas abril teve um desempenho menor, com 677 veículos pesados vendidos. Mas, em maio, o volume quase que dobrou, com 1.316 vendas. O pico aconteceu em agosto, com o total de 1.714 veículos comercializados.

O levantamento da Logo IT, empresa responsável pelo Sirec, engloba os estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Amapá, Maranhão, Pernambuco e Roraima.

Das 11.807 vendas até setembro, a região sul foi a que teve maior volume de registros: Sul (8.509), Nordeste (2.052), Sudeste (1.127) e Norte (119). O Paraná lidera a lista de transportes vendidos neste período (8.354).

"Podemos afirmar que de sul a norte a venda de caminhões e tratores, veículos utilizados na produção e transporte de grãos, foi o motriz da indústria automotiva neste período atípico para toda a economia", destaca David Reis, Diretor de Tecnologia da Logo IT.

Na avaliação de Reis, o acompanhamento destas tendências por parte das instituições bancárias se torna essencial em tempos de incerteza. "É importante que o mercado financeiro, especialmente os bancos, avaliem que o emprego direto da tecnologia e ciência de dados pode possibilitar a tomada de decisões assertivas e coerentes com o mercado de maneira rápida, como a implementação de novas linhas de financiamento e crédito para maquinário pesado, por exemplo."

FONTE Logo IT

