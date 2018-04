S'exprimant sur la prochaine révolution technologique lors du Forum de Bo'ao pour l'Asie, Peter Sun constate les profonds changements apportés dans tous les domaines par les ABC

Peter Sun a fait observer que les percées dans la science et la technologie sont fondamentales pour la reprise de l'économie mondiale. Il pense qu'avec leur avancée rapide, la science et la technologie ont de plus en plus de poids sur les cycles économiques, car elles changent la dynamique de la croissance en créant d'autres styles d'entreprises, et également de nouveaux modèles industriels et des emplois tout aussi nouveaux. La science et la technologie raccourcissent les cycles économiques et atténuent l'influence négative des crises économiques. Les nouvelles technologies de l'information incorporant les ABC vont bousculer et remodeler l'ancien modèle économique en dirigeant la prochaine révolution technologique.

Peter Sun compare les ABC à un triangle d'acier où les trois technologies étroitement associées se supportent mutuellement. Les ABC deviendront les trois domaines critiques de développement dans ce prochain bouleversement technologique. Tout comme l'eau, l'électricité et le gaz, l'informatique en nuage deviendra une ressource de base pour la société où la puissance de calcul se renforcera pour devenir ubiquiste et plus abordable. De plus, l'informatique en nuage facilitera la production de mégadonnées, celles-ci devenant alors source d'intelligence et constituant le terrain pour de nouvelles économies et formes d'entreprises. Reposant sur le nuage et les données, l'intelligence artificielle représente l'application technique la plus typique de cette ère nouvelle et elle deviendra la clé du prochain mouvement de la révolution technologique. Dans dix ans, l'intelligence artificielle sera associée à pratiquement toutes les applications et services. Elle sera mise en œuvre dans tous les aspects de notre vie et conduira l'édification de scènes intelligentes dans toutes les industries et secteurs.

Prestataire de services parmi les leaders en Chine de l'informatique en nuage et des mégadonnées, Inspur a construit cinq centres principaux et 34 centres municipaux de données dans le nuage, assurant des services dans le nuage pour 138 gouvernements provinciaux ou municipaux, ainsi que des milliers de grandes entreprises en Chine. Inspur a aidé plus de 40 gouvernements provinciaux et gouvernements municipaux en Chine à édifier des plateformes de mégadonnées et a fourni plus de 20 000 répertoires de données gouvernementales. Dans le domaine de l'informatique par intelligence artificielle, Inspur occupe plus de 60 % du marché chinois et prend en charge 90 % de l'informatique par intelligence artificielle pour Baidu, Alibaba et Tencent.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/664721/Peter_Sun.jpg

SOURCE Inspur Group Co., Ltd.