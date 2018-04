Shopping de Viagens da Agaxtur dobra de tamanho em 2018 e espera mais de 100 destinos

Durante este período, serão 6 semanas ancoradas por temas: de 4 a 10/4 Estados Unidos; de 11 a 17/4 Europa, Ásia e Oceania; 18 a 24/4 Amazônia; 25/4 a 02/05 América do Sul e Caribe. Em maio na semana de 03 a 09/05 o destaque serão os Cruzeiros MSC e encerrando a maratona, de 10 a 17/05 o tema será Brasil. Sempre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.

No espaço, estarão mais de 60 expositores entre os maiores players do segmento. O passageiro poderá escolher o destino que preferir, montar a viagem completa incluindo hotéis, passeios e atividades diversas e ainda acompanhar as principais promoções. Outra novidade será a forma de pagamento, com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

Os patrocinadores masters do evento são MSC Cruzeiros, Bradesco, Universal Studios, Brand USA, Governo do Estado do Amazonas, Avianca, Chile, Disney World Resorts entre outros parceiros que estarão presentes.

"Este ano o mercado está mais aquecido e as pessoas mais propensas a gastar com viagem. Esperamos que cerca de 15 mil pessoas por dia passem pelo espaço e um crescimento de 35% de nossas vendas durante o evento", explica o presidente da Agaxtur, Aldo Leone Filho.

O Shopping de Viagens Agaxtur está localizado na entrada principal do piso térreo. Pelo shopping, passa 1,8 milhão de pessoas por mês, ou cerca de 60 mil por dia.

A próxima edição do Shopping de Viagens Agaxtur será entre os dias 5 de setembro a 3 de outubro.

"Se na primeira edição deste ano as pessoas têm a chance de programar as férias de julho e feriados, o evento do segundo semestre será a grande chance de escolher o destino para o final de ano, férias e até carnaval", afirma Leone.

https://www.agaxturviagens.com.br

Contato:

4PRESS

Ana Lúcia Moretto

11-97300-8584

11-5096-0439

FONTE Agaxtur

SOURCE Agaxtur

Related Links

https://www.agaxturviagens.com.br