SINACEG anuncia novas campanhas de cidadania

O objetivo é colaborar com autoridades de segurança no mapeamento de áreas onde há abuso de crianças em postos e restaurantes ao longo das rodovias e estradas pelo Brasil. A ideia é promover uma ação que vai mapear, alertar e denunciar a exploração de crianças, usando a rede colaborativa dos caminhoneiros. Através de denúncia pelo Whatsapp, o Sinaceg envia a ocorrência para o poder público que tomará as ações necessárias para coibir a exploração local.

Outra ação é o DestinaCeg, programa que vai ampliar as ações de preservação do Meio Ambiente, com a reciclagem das carcaças das cegonhas. O projeto vai dar destinação adequada aos materiais de cegonhas "velhas" e seus resíduos, através de parceria técnica com empresas de reciclagem industrial e automotiva.

A iniciativa também vai gerar renda para o proprietário da carreta, que será contemplado com um voucher de retorno, subsidiado pela CooperCeg, Crediceg e fabricantes de carreta, que possibilitará descontos em diversos produtos.

O SINACEG mantém um trabalho de poda de árvores nas estradas e áreas urbanas, em parceria com o poder público, que beneficiam milhares de motoristas, com vias mais iluminadas e seguras.

Em 2019, foram mais de 2 mil Km de podas, só entre as equipes de Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

As podas urbanas são realizadas em parceria com as prefeituras e preservam a rota dos Cegonheiros até as concessionárias.

