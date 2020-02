Siniora Food Industries a réalisé un bénéfice net de 6,1 millions de dinars jordaniens (8,6 millions USD) en 2019, soit une croissance de 42 % en glissement annuel

AMMAN, Jordanie, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- Siniora Food Industries a annoncé ses résultats financiers (non audités) préliminaires consolidés pour 2019. Selon les résultats publiés, Siniora a réalisé un bénéfice net après impôts de 6,1 millions de dinars jordaniens - JOD (8,6 millions USD) en 2019, ce qui représente une croissance de 42 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 14 % en glissement annuel et s'est chiffré à 63,3 millions JOD (89,1 millions USD) en 2019. L'actif total s'élevait à 67,2 millions JOD (94,7 millions USD) au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2018. Les capitaux propres nets attribués aux actionnaires de Siniora s'élevaient à 36,4 millions JOD (51,3 millions USD) au 31 décembre 2019, ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport à 2018.

Dans sa déclaration, Tarek Omar Aggad, le président de Siniora, a annoncé qu'il se réjouissait de tout ce que Siniora a réalisé au cours des 100 ans qui se sont écoulés depuis sa création, et il a expliqué : « Lorsqu'elle a été rachetée par l'Arab Palestinian Investment Company (APIC) en 1996, Siniora était une petite entreprise au long passé, employant une trentaine de personnes. Aujourd'hui, Siniora emploie près de 1 000 personnes en Jordanie, en Palestine, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Cela prouve que la stratégie de développement mise en place par la direction de l'entreprise, qui consiste notamment à cibler de nouveaux marchés, à augmenter les chaînes de production, à améliorer et à diversifier les produits de Siniora et, en fin de compte, à favoriser et à accroître sa part de marché aux niveaux local et régional, a porté ses fruits, comme en témoignent les importants résultats obtenus ». M. Aggad a confirmé que l'entreprise a su conserver sa place de numéro un sur les marchés jordanien et palestinien et son statut d'acteur de premier plan sur les marchés régionaux, en particulier dans le Golfe.

Majdi Al Sharif, PDG de Siniora, a indiqué qu'en 2019, l'entreprise a connu une croissance de 16 % de son chiffre d'affaires régional par rapport à l'année précédente. La part de marché des produits carnés surgelés a augmenté de 12 % sur les marchés jordanien et palestinien en glissement annuel, notamment suite au lancement, au cours du quatrième trimestre 2019, de la chaîne de production de viande congelée, qui comprend plus de 20 nouveaux produits sur le marché palestinien et qui a suscité un intérêt particulièrement encourageant des consommateurs.

M. Al Sharif a confirmé que les plans et les efforts déployés par l'équipe de direction de Siniora dans la filiale de Siniora, Dubai Diamond Meat Processing Company (Al Masa) ont été payants : le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % en glissement annuel, ce qui a eu un effet positif sur les résultats financiers consolidés et les bénéfices de l'entreprise. Il a ajouté que la capacité de production de l'usine d'Al Masa a été augmentée pour satisfaire la demande des Émirats arabes unis et d'autres marchés du Golfe.

M. Al Sharif a expliqué que l'ampleur du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés en 2019 prouve l'efficacité de la stratégie de la direction générale qui consiste à améliorer sans relâche les performances et l'efficacité du travail pour augmenter la capacité de production des usines dont dispose l'entreprise en Jordanie, en Palestine et aux Émirats arabes unis, ceci dans le but de répondre à la demande croissante pour les produits Siniora. Par ailleurs, des investissements importants ont été réalisés pour accroître et améliorer l'efficacité individuelle et institutionnelle en mettant l'accent sur les aspects techniques et administratifs par le biais du développement continu des équipements opérationnels et technologiques, des méthodes de travail, ainsi que de l'amélioration des ressources humaines grâce à des programmes de formation. M. Al Sharif a ajouté : « Nous envisageons l'année 2020 avec optimisme, et nous nous attendons à ce que ce soit une année exceptionnelle, grâce à notre stratégie visant à accroître le chiffre d'affaires généré par les produits carnés surgelés sur tous les marchés et à répondre aux attentes des consommateurs. Pour célébrer le 100e anniversaire de la marque Siniora, nous veillerons à ce que l'entreprise ait une position de premier plan en tant qu'une des principales entreprises industrielles du secteur de la fabrication de produits alimentaires dans la région ».

Siniora Food Industries est un leader du marché dans la fabrication et la vente de produits carnés transformés des marques Siniora Al-Quds et Unium. Fondée à Jérusalem, en Palestine, en 1920, l'entreprise a monté son usine en Jordanie en 1992 et a été rachetée par APIC en Palestine et en Jordanie en 1996. Siniora a fait l'acquisition de Diamond Meat Processing Company à Dubaï en 2016. Siniora Food Industries produit des charcuteries et des conserves de viande dans trois usines de pointe, construites avec l'aide des dernières technologies. L'une se trouve à Jérusalem Est, en Palestine, la deuxième est située dans le parc industriel King Abdullah II en Jordanie et la troisième aux Émirats arabes unis.

L'usine de Siniora en Jordanie produit également différents produits carnés surgelés. Les sites de production de Siniora en Jordanie et en Palestine ont reçu un certificat international de haut niveau de sécurité alimentaire, le FSSC - Food Safety System Certificate 22000 (ISO / TS22002-1), qui représente l'adoption des normes de sécurité alimentaire les plus strictes au monde et qui est reconnu par les principales organisations internationales, notamment l'European Food and Beverage Association, l'American Manufacturing Association et la Global Food Safety Initiative (Initiative mondiale de sécurité alimentaire). Depuis 2014, les usines Siniora en Jordanie et en Palestine répondent aux normes internationales OHSAS 18001:2007 (systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail) et ISO14001:2004 (systèmes de gestion environnementale). Siniora a également obtenu les certifications ISO 9001 pour la qualité et la sécurité du contrôle alimentaire, en plus du certificat de la norme palestinienne en Palestine et du certificat halal délivré par les normes jordaniennes. Par ailleurs, l'usine de Siniora située à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a obtenu la certification ISO22000:2005 pour son système de gestion de la sécurité alimentaire et la certification ISO9001:2015 pour son système de gestion de la qualité.

L'entreprise commercialise ses produits par le biais des grandes surfaces, des épiceries, des boutiques à forte fréquentation et des grands magasins en Jordanie, en Palestine, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que dans de nombreux autres pays du Moyen-Orient. Siniora dispose par ailleurs de centres de distribution en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, ainsi qu'un département export dédié couvrant la région du Golfe et le Proche-Orient. Siniora est une entreprise publique par actions, cotée à la Bourse d'Amman (ASE : SNRA).

