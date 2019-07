Site Aprovados.Net dá Dicas para Passar em Concursos Públicos

CURITIBA, Brasil, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ --

Veja dicas para passar em qualquer concurso público

1 – Você não está sozinho

Lembre-se que você não está sozinho. Em concursos públicos sempre haverá muitos concorrentes. E muitos desses concorrentes podem estar lendo estas dicas. Fique atento.

2 – Não deixe para depois

Não fique postergando o concurso. Se você tem uma ideia fixa de conseguir estabilidade num emprego público, vá atrás o mais rápido possível, pois o tempo passa rápido. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.

3 – Monte uma rotina e desligue-se de atividades

Passar numa prova de concurso público (assim como passar num vestibular de universidade pública) demanda um grau altíssimo de dedicação ao estudo. Você tem que guardar meses inteiros para os estudos, desmarcando festas e visita aos amigos.

4 – Consiga o apoio dos entes queridos

É muito gratificante quando somos apoiados por quem amamos e chegamos ao êxito devido àquele apoio. A família e amigos podem confortá-lo nas horas difíceis de estudo e também apoiá-lo financeiramente para que tenha êxito na empreitada do concurso.

5 – Procure não dar ouvidos às notícias sensacionalistas

Sempre que há um concurso muito disputado por vários anos seguidos, surgem rumores de "gabarito vendido" ou coisas do gênero. Não caia nessas conversas. Continue sempre focado nos estudos e com o foco na aprovação naquele concurso, fazendo sua parte.

6 - Dê um tempo em atividades que tomam tempo

Se você é o tipo de pessoa que não para em casa porque está sempre fazendo diferentes tipos de atividades, você terá que mudar durante alguns meses. O concurso exige dedicação total e o tempo é essencial para a aprovação. Logo, o estudo não deve ser apenas priorizado, ele deve ser considerado a atividade única do seu dia (se for possível).

7 – Se mantenha atualizado

Os concursos quase sempre têm questões sobre as atualidades. Mantenha-se informado sobre o que está acontecendo no Brasil e no planeta inteiro lendo notícias na internet e assistindo a vídeos também na internet. Uma boa forma de encontrar as notícias é através do Google Notícias, ferramenta da Google que indexa as principais notícias do dia, mostrando várias fontes.

8 – Seja um pouco chato

Quando estamos nos preparando para um concurso, precisamos manter o foco total na preparação. Você deve pensar no concurso durante as 16 horas em que está acordado. Durante as 8 horas que estiver dormindo, você deve sonhar com o concurso. Com isso, você vai passar na prova e todos vão te ver como uma pessoa dedicada e organizada, e você terá aquela estabilidade.

9 – Não se disperse com a internet

Os últimos 7 anos foram de consolidação da internet na vida cotidiana das pessoas. Desde 2012 vemos vídeos do Youtube com uma regularidade maior do que os nossos pais viam TV, acessamos as redes sociais todos os dias nos microcomputadores que estão guardados nos nossos bolsos, etc. Mas se você está pensando em ser aprovado em um concurso público, terá que passar alguns meses usando a internet para diversão por menos de 1 hora por dia. As outras 15 horas (se for possível) você deve dedicar aos estudos. Com intervalos, claro.

10 – Não se afaste tanto da internet

É na internet que você pode encontrar todas as informações que precisa para passar na prova. Encontre canais do Youtube que falem sobre as matérias do concurso e sobre atualidades. Você também pode encontrar sites informativos na internet e estudar por eles.

11 – Não tenha pressa

A internet tem todo o conhecimento humano ao alcance de alguns cliques. Mas não se deixe levar pela quantidade estrondosa de informações. Leia com calma e assista a vídeos fluidos sobre os temas. Devagar se vai longe.

Para conferir mais dicas para passar em concursos públicos e vestibulares, acesse o nosso site www.aprovados.net.

FONTE Site Aprovados

