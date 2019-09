Site BolsaValor.com.br dá Dicas de Como Investir em Bitcoin

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Você deseja ter um futuro bem-sucedido financeiramente e para isso está pensando em investir em bitcoin? A moeda virtual se tornou um sucesso e vem movimentando a economia nos últimos anos, o que se deve à sua facilidade de investimento e possibilidade de altos rendimentos.

Contudo, antes de ser um investidor de bitcoins, é fundamental tomar alguns cuidados para evitar ações que o façam perder dinheiro. Quanto mais você entender sobre esse mercado, mais facilidade terá para colher bons resultados.

Quer saber mais? Confira, neste post, o que considerar na hora de investir em bitcoins!

Estude o mercado

Em primeiro lugar, você deve saber como funciona o mercado de moeda digital. Na prática, o bitcoin é considerado um ativo criado por um sistema de computadores. A principal característica desse tipo de moeda é ser descentralizada, o que significa que não é administrada por um governo ou Banco Central.

A tecnologia que possibilita a existência da criptomoeda é o blockchain, que consiste em um grande banco de dados que faz o registro de todas as transações realizadas ao redor do mundo. O sistema recebe o suporte de uma rede de computadores e a sua segurança é garantida graças à criptografia do ambiente.

Não invista somente na alta

O preço do bitcoin costuma variar muito, ou seja, hoje a moeda por subir 20% e amanhã cair 15%. Sendo assim, esse tipo de investimento não é indicado para as pessoas que não estão dispostas a assumir riscos, como ocorre com as ações que são negociadas na Bolsa.

Comece investindo pouco e analise os riscos

Para os investidores de primeira viagem, o ideal é iniciar com pouco dinheiro. Existe a possibilidade de adquirir frações do bitcoin a partir de R$ 10,00. Sem falar que também é indicado ficar a par dos riscos do investimento, tais como:

O investimento não é regulado nem fiscalizado, como acontece com as demais opções do mercado que são fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Banco Central;

A sua carteira de bitcoins pode ser roubada em ataques de hackers;

O custo de transação pode sair mais caro do que em outros investimentos, pois existem taxas que variam de acordo com as ''exchanges'', que são um tipo de corretora de bitcoins.

Pesquise onde comprar e como guardar bitcoin

É necessário pesquisar por uma corretora de bitcoin para pessoas físicas, que se assemelham às casas de câmbio. Além de promover a venda da moeda virtual, essas instituições também são responsáveis por guardá-la, as três principais delas são a Bitcointoyou, Mercado Bitcoin e FoxBit.

Para escolher a melhor corretora é preciso considerar há quanto tempo a empresa está operando no mercado, quem são os seus proprietários e qual é o histórico dela. Em se tratando dos valores cobrados, a taxa fixa média é de R$ 2,90 mais 1.99% de cada depósito ou saque, e comissão de 0,3% e 0,7% para a efetuação de cada compra e venda.

Estipule o tempo de investimento

Segundo os especialistas em bitcoin, o tempo de investimento vai depender do perfil do investidor e das condições atuais do mercado. Na atualidade, em que a economia brasileira está em crise, deve-se ter cautela, já que há muita volatilidade, o que faz com que hajas mais riscos.

Outra questão a ser observado é o fato de haver um grande volume de operações que tem causado o congestionamento da rede. Essa situação traz lentidão para o processamento das transações, elevando ainda mais os riscos para aqueles que operam no curto prazo.

E aí, tirou as suas dúvidas? Com as nossas dicas você pode fazer investimentos mais seguros e rentáveis!

Para conferir mais notícias sobre Economia acesse o site https://www.bolsavalor.com.br/.

Expediente:

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE BolsaValor

SOURCE BolsaValor