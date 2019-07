Site BolsaValor.com.br ensina Como Investir na Bolsa de Valores

CURITIBA, Brasil, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Está crescendo o número de brasileiros que investem na Bolsa de Valores. Para se ter uma ideia do aumento, no início deste ano foi atingida a marca de 858 mil investidores no país, o que representou um aumento de 249 mil pessoas. Demonstrando esse otimismo, o índice Ibovespa, reunindo um total de 62 empresas e 65 ativos, chegou ao número de 100 mil pontos em março. Foi a primeira vez que isso ocorreu desde sua criação, há 51 anos.

Investir na Bolsa de Valores é um assunto que causa muita curiosidade, o que aumenta com a repercussão relacionada ao aumento de investidores. Além disso, é importante ressaltar que há possibilidades de investimento para todos os bolsos, com papéis que chegam a custar apenas 1 real. Porém, mais do que curiosidade, é importante buscar informações de onde iniciar no mundo das ações.

Pedir ajuda

Investir na Bolsa não é o ideal para pessoas preguiçosas, principalmente para aqueles que não gostam de estudar. É necessário fazer pesquisas e a primeira é sobre o perfil da Bolsa e as características e objetivos que o investidor deve ter. Trata-se de um mercado direcionado para o longo prazo, com o mínimo de 12 meses para se ter um retorno mais razoável. Para aqueles interessados em retorno de curto prazo, a Bolsa não é o investimento ideal, uma vez que apresenta variações bem mais acentuadas do que a renda fixa.

Além de estudo, especialistas recomendam que se busque uma consultoria capacitada. Afinal, o mercado da Bolsa possui um peso grande para boas análises que podem ditar as melhores tendências para o investimento. Também é importante estar atento às taxas de impostos e os custos relacionados à contratação de uma corretora. Em alguns casos, o investidor se entusiasma com a valorização de seu dinheiro na Bolsa, mas ao ver a incidência da taxação de corretagem, percebe que na verdade perdeu dinheiro.

Ferramentas

Comprar uma ação significa ser dono de uma porcentagem da companhia. Dessa forma, é importante conhecer a empresa, afinal, você se tornará seu sócio. Se a companhia for sólida, ocupar uma boa fatia de seu mercado e apresentar organização interna, diminuem as chances do investimento ruir. Investir em empresas novas, com mercado promissor, pode ser arriscado. Entretanto, as possibilidades de valorização e, consequentemente, maior lucro dos seus investidores é mais promissora.

Há duas ferramentas fundamentais para ajudar na decisão sobre o momento para comprar ou vender as ações de uma companhia: a análise fundamentalista e a análise técnica. A análise fundamentalista traça o perfil da empresa, seu histórico, atuação e perspectivas no mercado. É um estudo voltado para o investimento em períodos longos.

A análise técnica, por sua vez, exige maior experiência, pois é voltada para a variação dos valores das ações da empresa. É uma análise muito utilizada para quem opta por day trade. Dessa forma, as ferramentas não são excludentes, pois apresentam diferentes objetivos.

Atualize-se

Não basta obter informações, definir estratégia e cruzar os braços. É preciso estar atento a informações atualizadas. O mercado de ações apresenta muitas variações e o cenário vai mudar a partir do momento em que você adquirir as ações. É importante observar o desempenho da empresa, qualquer evento negativo irá afetar o preço de suas ações. Da mesma forma, uma mudança de governo, na legislação ou mesmo um escândalo de corrupção envolvendo a organização, seja ela pública ou privada, irá repercutir em seu valor de mercado. Da mesma forma, quando a empresa obtém bons resultados financeiros, adquire uma concorrente ou expande os negócios, as ações serão valorizadas.

Portanto, o investidor deve acompanhar o noticiário, ficar atento a quaisquer mudanças na economia e na política, seja no cenário nacional ou internacional. Talvez por todos esses elementos, investir na Bolsa possa ser sua próxima paixão. É um jogo complexo, arriscado, mas que oferece boas recompensas para aqueles que se dedicam e fazem escolhas certas.

