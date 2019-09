Site CarroBonito.com ensina Como Identificar Problemas no Carro

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Todo usuário de carro pode perceber quando o mesmo está com algumas ações fora do comum. O carro funciona como o corpo humano, ou seja, ele avisa que algo de errado está acontecendo, mesmo sem uma avaliação profissional prévia. Esses "sintomas", que são chamados de avisos, podem acontecer durante uma viagem longa ou no dia a dia mesmo. E o ideal é que depois que o problema foi descoberto, esse carro deve ser levado até a uma oficina mecânica.

Veja agora como descobrir se seu carro está com algum tipo de problema.

Alerta sonorosos

Uma das formas mais simples de perceber que um carro está com algum problema, é avaliar os sons que ele emite. Quando um carro emite um som diferente, ele pode ser forte ou não, mas que seja com certa frequência, isso pode dizer que ele está com problemas em alguma parte. Os mais experientes vão ter noção de onde o som está vindo e qual é o erro. Mas, alguns não vão entender nada. Nesse segundo caso o melhor é levar ao carro em um mecânico.

Problemas com a roda

As rodas do seu carro também podem avisar que estão com problemas. O condutor pode ver esses sinais assim que esse carro vai para a estrada. Quando um pneu não está perfeito, o carro manda sinais direto para a direção ou surgem marcas e sons que vão indicar que os mesmos precisam ser trocados urgentemente.

Problemas com a mangueira

A mangueira do carro pode emitir sinais claros que está sofrendo com alguma avaria. Mas, é responsabilidade do condutor verificar essa peça de tempos em tempos. Até mesmo para evitar que algum problema aconteça. O ideal é sempre dar uma olhada para ver se não tem nenhum tipo de vazamento.

Quantidade de água no carburador

Um erro muito comum na vida de um dono de carro é não verificar a quantidade de água que tem no carburador do mesmo. Esse tipo de fiscalização é muito simples e deve ser feito sempre que se vai sair de carro. Para fazer a verificação e completar a água é necessário esperar que o motor do carro esfrie. Assim se evita acidentes como: líquido em ebulição ou esguichos de água quente.

Problemas com motor

O motor do carro é como se fosse o coração do nosso corpo humano. Então é preciso ter atenção redobrada com essa parte do carro. E quando essa parte está com algum problema, os sinais podem ser bem visíveis e entre eles estão:

Instabilidade no motor que pode desligar com frequência;

Barulhos altos e diferenciados;

Odores fortes e repetitivos que mostram que algo de muito errado está acontecendo com essa parte específica do carro;

Problemas no catalizador do carro;

Falhas na vela de ignição;

Falhas no sensor do oxigênio e muitos outros.

Para que o motor do carro tenha um sério problema, ele terá todos os sinais citados acima ignorados.

Manchas no chão

Outra forma de verificar se um carro está com vazamento é sempre olhar embaixo do carro ou possíveis manchas que ficam perto do mesmo. Quando o carro está perdendo óleo ou água, sempre vão ter sinais de manchas. Depois que detectar a mesma é preciso sentir o cheiro, para descobrir se é apenas água ou gasolina. Quem não tiver noção de mecânica de carro, deve levar o mesmo para uma avaliação em alguma mecânica de confiança.

Todo carro precisa passar por uma revisão. Essa é a melhor forma de não ter imprevistos e nem problemas sérios com o carro. A manutenção sempre será mais simples que o conserto.

