Site CelularOnline.Org ensina como descobrir o IMEI do seu celular

CURITIBA, Brasil, 16 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Quando uma pessoa tem o seu celular roubado ou perdido, uma das maiores preocupações é quanto à preservação das informações que estavam armazenadas no aparelho, como fotos e senhas. A melhor maneira de evitar que alguém acesse estes itens é por meio do bloqueio do smartphone, o que pode ser feito com o número do IMEI.

Mas, você sabe como e onde encontrar esse número? Antes de qualquer coisa, é importante entender que o IMEI funciona como o documento de identificação do seu celular, pois ele é único. Com esse dado em mãos, é possível entrar em contato com a sua operadora e solicitar o bloqueio do celular, fazendo com que ele fique inutilizável.

Precisa do IMEI do seu aparelho? Veja a seguir como descobrir esse número rapidamente!

Olhe a bateria ou a caixa do celular

Se você tem um celular que roda com o sistema operacional Android, que tem a bateria removível, basta tirar esse componente e visualizar o número do IMEI que está gravado logo abaixo no local em que ele é posicionado.

Além disso, o código também é colocado na caixa do aparelho, no geral ele fica no fundo, na parte externa da embalagem. Em se tratando do iPhone, os usuários podem checar o IMEI com a ajuda do iTunes. Para tanto, conecte o smartphone e clique em ''Número de Telefone'' para abrir a informação.

Disque um código universal

Outra forma simples de saber qual é o IMEI do seu celular é com o uso de um código universal, ou seja, que pode ser utilizado para todos os tipos de aparelho, independentemente do sistema operacional.

O código universal nada mais é do que " #06# ", basta abrir o teclado do celular e digitá-lo. Em poucos segundos, você vai receber o número do seu IMEI, o ideal é anotá-lo em um lugar que não será esquecido.

Use as configurações específicas do Android

Pegue o celular com Android e abra o ''Menu'', depois selecione o ícone ''Configurações", que vai abrir e mostrar várias opções, você deve clicar em ''Status''. Bem no final da tela vai ser evidenciado o número completo do IMEI.

No entanto, caso o código não seja mostrado, é indicado apertar a opção ''Informações do IMEI'' até que o número seja apresentado.

Use as configurações específicas do iOS

Para o iOS o procedimento é um pouco diferente, mas também é bastante simples. Pegue o iPhone e abra o ''Menu'', depois pressione o ícone ''Ajustes'' e posteriormente selecione o item ''Geral''.

Na próxima etapa, é preciso abrir a alternativa ''Sobre''. Por último, pesquise pela opção ''IMEI'' para que o código seja mostrado.

Como bloquear um celular roubado?

Você tentou todas as opções anteriores e não conseguiu obter o seu IMEI? Bom, mantenha a calma, pois ainda há esperanças para bloquear o aparelho roubado ou perdido. Isso porque, de acordo com a Anatel, não é mais necessário ter esse código para realizar o bloqueio. Para quem não tem essa informação, é só dizer qual é o número da linha, se tiver dois chips, informe o número das suas linhas.

Vale ressaltar que, se o smartphone foi furtado ou roubado, você também tem que ir até a delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. Por último, ligue para a sua operadora ou vá até uma loja física com o B.O e os documentos pessoais para reportar a situações e pedir o bloqueio do aparelho.

O processo é efetuado em poucos minutos. Dessa maneira, o usuário poderá ficar tranquilo, sabendo que a pessoa que está com o seu celular não poderá utilizá-lo, nem acessar os arquivos que nele estão armazenados.

Gostou das dicas? Para conferir mais notícias de tecnologia e as últimas novidades no mundo dos celulares, acesse o site www.celularonline.org.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE CelularOnline.Org

Related Links

http://www.celularonline.org



SOURCE CelularOnline.Org