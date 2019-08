Site DinheiroNaConta.com explica como funciona o empréstimo consignado

CURITIBA, Brasil, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Está no rádio, na TV, na internet, em panfletos distribuídos nas ruas, em todo tempo recebemos inúmeras ofertas de empréstimos consignados. E em tempos de crise econômica como esse, quem nunca pensou em fazer um empréstimo e dar uma aliviada nas dívidas ou comprar algo que somente com a renda mensal não é possível? É realmente muito tentador, mas você sabe o que é um empréstimo consignado?

Esse tipo de empréstimo funciona de modo que as parcelas são diretamente descontadas na folha do pagamento do salário, ou da pensão/aposentadoria. Dessa forma, uma parte da renda de quem fez o empréstimo ficará comprometida, e isso ocorre antes do dinheiro pedido como empréstimo chegue na conta.

Embora, essa modalidade de empréstimo esteja a cada dia mais comum, antes de fechar o negócio é preciso pensar bem, pois no fim das contas, o seu planejamento pode ficar comprometido e os seus gastos ainda maiores, uma vez que os juros são bastante altos e é uma dívida muito demorada de ser paga. Se colocar na ponta do lápis, o valor pago é muito, mas muito maior do que o valor que foi solicitado.

Muitas pessoas buscam por este tipo de empréstimo pensando em quitar dívidas que estejam acumuladas, ou porque já se encontram com o nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas isso pode causar um endividamento ainda maior, uma vez que a renda vai ficar menor por um bom tempo. Não adianta pagar uma dívida fazendo outra.

Nesses casos o ideal é acessar o Limpa Nome e renegociar as dívidas. Geralmente os credores oferecem parcelamento das dívidas, abatimento no valor e é realmente válido tentar.

De acordo com informações do Banco Central, atualmente cerca de 20% da renda familiar dos brasileiros tem sido utilizada no pagamento de parcelas de dívidas, o que implica juros.

Desse ponto de vista, fazer um empréstimo consignado parece uma "roubada", mas em que situações vale a pena utilizá-lo?

Verdade, um empréstimo impensado pode trazer muitos problemas ao nosso orçamento. Em contrapartida, há situações em que ele também pode ser um bom aliado, pois se observarmos as modalidades de empréstimos disponíveis, iremos perceber que o empréstimo consignado é o que oferece os menores juros do mercado.

Dessa forma, quem é pensionista, aposentado, funcionário público ou que trabalha de carteira registrada tem o acesso facilitado a este tipo de empréstimo, mas é preciso utilizá-lo com cautela. É preciso estar atento e analisar bem se ele será realmente útil.

Como já dissemos, uma das vantagens deste tipo de empréstimo é em relação aos juros que são menores se comparados com outras formas de empréstimos. Por isso, pode ser uma boa opção em uma situação em que se é realmente necessário fazê-lo, como para a compra de um remédio caro, uma reforma em casa, uma cirurgia, enfim, são muitas as situações que podem nos ocorrer nos deixando em um beco sem saída.

Geralmente, nas outras formas de empréstimo oferecidas por bancos e instituições financeiras, a burocracia é muito grande e ter o crédito aprovado é bem difícil. Há casos em que até fiadores são necessários.

No caso do consignado, o banco que disponibiliza o empréstimo sabe que o recebimento é garantido. Por isso, a burocracia é a menor possível e a liberação do dinheiro acontece de forma bem rápida, o que é um alívio para quem precisa do dinheiro em uma situação mais emergencial.

O ideal mesmo é que o valor total das suas dívidas não chegue a superar 20% do valor que você ganha. A não ser no caso de você estar financiando a compra de um imóvel, onde o limite é de 30%.

Nesse sentido, analise bem a situação e programe o seu orçamento.

Para conferir mais notícias sobre Economia, acesse o nosso site https://www.dinheironaconta.com/ .

