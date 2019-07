Site Edital Concurso dá as melhores dicas de preparação para Concursos Públicos

CURITIBA, Brasil, 4 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Passar em um concurso público é o desejo de mais 85% dos brasileiros. Pois quem não deseja ter um emprego bom e com ótimo salário? Além da segurança de se manter na função por longos anos. Mas, o preço para se conquistar uma dessas vagas pode ser alto, pois está cada vez mais difícil a concorrência. Além das vagas serem abaixo do esperado, o nível da dificuldade das provas tem crescido a cada dia. Por isso, o ideal é se preparar de forma intensiva e assim ficar na frente. Nesse texto, o portal Edital Concurso preparou as principais dicas de preparação para os concursos públicos.

Objetivo antes de começar o estudo

Muitas pessoas já começam a estudar antes mesmo do edital ser publicado. Nesse caso sugerimos que se escolha a área em que vai querer concorrer. Dessa forma fica mais fácil montar o plano de estudo correto e não se perde tempo.

Prepare um cronograma de estudo

A primeira coisa a ser feita quando se decide fazer um concurso, é traçar o modo de estudo que será feito. Cada pessoa tem uma forma de estudar certa. Mas o que se deve manter é o empenho nessa maratona de estudos. Então trace um plano de dias e horários em que esse estudo vai acontecer e depois coloque tudo em prática. Com o tempo os resultados vão aparecer.

Não demore para começar a estudar

Um grande erro da maioria das pessoas que vão fazer concurso é fazer a meta de estudo e não colocar em prática. Muitos justificam essa falta de responsabilidade com as desculpas mais esfarrapadas. Entre elas estão: cansaço, falta de vontade, desânimo e dificuldade em assimilar algumas matérias. Esse é um dos pontos que tornam a aprovação em um concurso ainda mais difícil. Se essa vaga for realmente importante, não deixe que isso aconteça.

Estude as matérias corretas

Muitas pessoas que prestam concurso são viciadas nos "achismos". Não perca tempo dando atenção a matérias que nem citadas foram no edital. Muitos seguem dicas de pessoas que nem sabem de nada, e acabam perdendo tempo e dificultando ainda mais os estudos das matérias importantes.

Foque nas matérias que são mais difíceis

Todo mundo tem algum ponto fraco em matérias de estudos. Principalmente, tratando-se de concurso. Não deixe essa matéria de lado, faça o oposto, pegue pesado nas horas de estudo dela. Se for preciso, recorra a um curso específico para concursos, pois geralmente a insegurança em relação a esse tipo de matéria leva o candidato a ter um baixo desempenho nas outras.

Arrume um parceiro de estudo

Estudar em dupla pode ser muito produtivo e facilitar no desempenho na hora da prova do concurso. Se tiver algum amigo, colega ou familiar que vai prestar o mesmo concurso tente estudar junto pelo menos dois dias da semana. A ajuda mútua sempre traz bons resultados e já se tornou uma boa dica para quem sempre está desanimado.

Corte festas e compromissos de fim de semana

Essa é uma dica que muitos não vão gostar, mas é preciso falar. As saídas de fim de semana são totalmente prejudiciais para quem quer passar em um concurso. Esse tipo de programa só atrasa as horas de estudo e deixam o corpo e a mente cansados. Para se ter um emprego dos sonhos, é necessário abrir mão de algumas coisas, mesmo que seja momentaneamente. Então seja sincero com os parceiros de festas, eventos de fim de semana, peça para que eles não façam tais convites. Use essas horas extras para estudar um pouco mais e depois descanse. Está liberado até um filme para dar uma folga à mente.

Siga essas dicas e aumente suas chances de passar em um concurso público!

FONTE Edital Concurso

