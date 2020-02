Site Imposto IRPF esclarece dúvidas e reúne artigos atualizados sobre assuntos do Imposto de Renda

CURITIBA, Brasil, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, entidade vinculada ao Ministério de Economia, possui como uma de suas atribuições apurar as declarações do Imposto de Renda retido na fonte dos cidadãos. De acordo com o site da Receita Federal, o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), como o próprio nome já diz, incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no país ou residentes no exterior que recebam rendimentos de fontes no Brasil.

A declaração é, obrigatoriamente, realizada anualmente por meio de um software, onde o download pode ser feito por meio do site da instituição. Nele, basicamente, são declaradas todas as despesas e ganhos. Exemplos: o salário anual, aquisições (carro), declaração de residência, escola dos seus dependentes, faculdade, plano de saúde, dinheiro aplicado em poupança ou investimentos. Importante destacar que nem todo brasileiro precisa declarar, apenas alguns grupos selecionados. Caso você esteja obrigado a declarar e não realize no período estabelecido, uma multa será aplicada ao contribuinte. Feita a declaração, é possível consultar no sistema do órgão o demonstrativo anual e verificar a sua situação. Constatado que foi pago um valor a mais, a Receita devolve seu dinheiro através da Restituição do Imposto de Renda, quando não, o valor é pago pelo contribuinte.

Só com o breve relato acima, percebemos que o tema "Imposto de Renda" é de extrema importância para grande parte dos brasileiros. Pensando nisso, desde 2012, o site Imposto IRPF ( https://www.impostoirpf.com.br ), vem com a missão de facilitar a vida de milhares de pessoas consolidando as principais notícias além de dicas atinentes ao assunto. Um dos recursos que a página oferece ao leitor é a possibilidade de realizar o cadastro do seu e-mail e receber, gratuitamente, todo o conteúdo do site que é atualizado periodicamente, facilitando a sua vida. Por último, e não menos importante, você pode obter uma consultoria contábil, isto é, dúvidas em relação ao Imposto de Renda ou outro assunto da esfera contábil, também de forma gratuita. Não é demais?!

A atual versão do site Imposto IRPF dispõe de cinco categorias que agregam o maior número de informações sobre cada tema. São eles: Imposto de Renda, Restituição, Dicas, Notícias e Impostos. O leitor, ao acessar a página da web pela primeira vez, já consegue identificar o assunto de seu interesse e aprofundar seus conhecimentos em cada matéria. Na categoria Restituição, assunto que nos interessa bastante, é possível acompanhar a divulgação do calendário de liberação de cada lote de restituição. Na categoria Dicas, há uma infinidade de sugestões que irão te auxiliar na elaboração de sua declaração como, por exemplo, os documentos necessários guardar, como fazer uma declaração retificadora do imposto de renda, declaração completa ou simplificada, maneiras de recuperar dinheiro na restituição, enfim, uma série de orientações.

Cada conteúdo postado é transmitido de forma bastante didática, assim estimula a leitura do texto e torna fácil a compreensão da matéria pelo leitor. Um assunto aparentemente complicado, torna-se totalmente acessível para os brasileiros. Afinal, ninguém quer levar uma mordida do leão (símbolo do imposto de renda), pois ela pode doer e muito. Por isso, esteja sempre antenado no site para não passar sufoco depois. Importante ressaltar que permanecendo eventuais dúvidas ou mesmo o desejo de realizar uma contribuição ao que foi exposto, o internauta pode encaminhar comentários ao final da publicação. Mais uma opção saudável e positiva, pois abre uma janela de diálogo entre as partes, ampliando a interação.

Além de tudo isso é válido lembrar que ao final da página, independente da categoria, os posts estão distribuídos em populares, mais vistos e recentes dando ênfase aos conteúdos que estão no momento com maior evidência. Não perca tempo e comece agora a desfrutar o site.

