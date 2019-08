Site MelhorNotebook.org dá dicas das melhores marcas de notebook

CURITIBA, Brasil, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Um computador ou notebook agora já não é mais um acessório para a vida doméstica. Muitos profissionais dependem de um computador para sua rotina e além da necessidade, é muito prático contar com um aparelho móvel como o notebook.

Mas a grande dúvida que permanece é sobre as diferentes marcas. Dependendo da finalidade do computador, se a trabalho, para estudos ou até mesmo para a casa. Além disso, também é necessário ficar atento a memória, qualidade e duração da bateria. Todos esses pequenos detalhes são importantes na hora de comprar um novo notebook. Neste artigo vamos falar sobre as principais marcas de computador do mercado atual, além de verificar suas melhores qualidades.

MSI

Essa marca tem um destaque para as suas placas de vídeo e acessórios desenvolvidos especificamente para a comunidade gamer. A qualidade de seus produtos é muito boa, com destaque para os teclados. Suas configurações de hardware também são muito boas, mas talvez seja realmente melhor para os jogadores de plantão. Para uso doméstico, por exemplo, talvez não seja necessária toda essa potência.

Samsung

Samsung já é uma marca conhecida por seus celulares e TVs domésticas, mas também apresenta uma boa venda no setor de notebooks. Seus produtos são geralmente voltados para o público intermediário, mostrando um bom desempenho final. O design se apresenta formal, com linhas e traços, sem nunca perder a sua funcionabilidade. É fácil encontrar modelos mais finos, com uma tela full HD para vídeos e também um teclado diferenciado – pensado principalmente para estudos. O Samsung é uma opção de qualidade com preço acessível.

Apple

A Apple é uma marca de alto renome no mercado. Suas principais características são qualidade e preço elevado. Os Macbooks são feitos para aguentar editores de imagem e vídeo sem comprometer o sistema e ainda conta com um lindo design. Em geral pode ser um notebook para uso no trabalho, e mesmo com o preço é uma garantia de qualidade, sendo ele novo ou usado.

Asus

A Asus é uma marca conhecida, mas ainda não trouxe seus melhores computadores para o mercado brasileiro. Mas ainda assim os notebooks vendidos no Brasil são de alta qualidade e também apresentam um preço extremamente competitivo. Existem vários modelos modernos, mas também é possível encontrar modelos para uso rotineiro. Alguns já apresentam, inclusive, uma nova área desobstruída para ventilação – evitando dessa forma o superaquecimento da máquina.

Acer

A Acer também é uma velha conhecida nos mercados de notebook, e apresenta um ótimo custo benefício na hora da compra. É muito fácil encontrar modelos com configurações certeiras para um uso diário, que não exigem muito do computador, e ainda um preço um pouco abaixo da média de mercado. A marca ainda conta com diferentes modelos, cores, possibilidades ultrafinas e também híbridos. São notebooks para praticamente todos os gostos. Em geral, a Acer apresenta 82% de satisfação geral nas pesquisas com consumidores.

Dell

A Dell é uma das marcas de produtos de informática mais conhecidas do mundo, e que tem ganhado muito espaço nas prateleiras brasileiras nos últimos anos. Seus produtos são feitos com muita qualidade e voltados principalmente para o público empresarial.

Os modelos disponíveis estão um pouco acima da média de preço, porém, são configurações entre médias e avançadas. Mas os consumidores também podem encontrar modelos mais acessíveis, considerando computadores para uso diário. A marca também se destaca pelo ótimo serviço de atendimento ao cliente.

HP

A HP é uma marca extremamente conhecida, além de ser uma referência mundial em produtos de informática, principalmente suas impressoras. Aqui no Brasil não existem tantas opções de computadores HP como no mercado internacional, mas ainda são de ótima qualidade e batem de frente com a concorrência de mercado. Mesmo que os computadores nacionais não sejam tão modernos quanto os do exterior, a HP atende bem as expectativas dos seus consumidores e, além disso, não existem queixas relacionadas a sua assistência técnica, que tende a responder a todos os chamados.

Lenovo

A Lenovo é uma marca chinesa que chegou há pouco tempo no mercado brasileiro. Em geral a marca tem um histórico muito bom e relevante no setor de notebooks. Atendem bem o público em geral, contando até mesmo com o ThinkPad X280, que atende até 15 horas de bateria, perfeito para quem precisa viajar com o notebook.

Segundo algumas pesquisas, a Lenovo foi considerada uma das melhores marcas de notebook no mundo. Perdendo apenas no quesito atendimento, a maior parte das reclamações não são respondidas. Mas seus computadores não falham em qualidade.

Para conferir mais notícias sobre Notebooks, acesse o site https://www.melhornotebook.org/ .

