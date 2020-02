Site MeuNovoCelular.com.br ensina Como Atualizar um Celular Android

CURITIBA, Brasil, 19 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O sistema operacional Android é atualizado constantemente. E cada atualização traz uma experiência diferente para o usuário. Em 3 de setembro de 2019, o Google lançou oficialmente sua versão mais recente do Android e o nomeou Android 10.

Ao contrário das versões anteriores do Android, ele foi lançado com uma letra. O nome original do Android 10 era Android Q. Do Android 1.0 ao Android 10, o sistema operacional fez grandes avanços em termos visuais, conceitos e funções.

Você deve estar curioso sobre os recursos do Android 10 e como obter atualizações do sistema rapidamente. Não se preocupe, este artigo fornecerá uma explicação detalhada e três maneiras de atualizar a versão do Android.

Método 1. Como atualizar a versão do Android com atualizações do OTA

Normalmente, você receberá notificações do OTA (over-the-air) quando a atualização do Android 10 estiver disponível para você. A partir daqui, você pode abri-lo e tocar na ação de atualização para atualizar o sistema Android para a versão mais recente. No entanto, se por algum motivo ele não estiver sendo lançado no telefone ou você acidentalmente apagou a notificação, precisará atualizar a versão do Android manualmente:

Conecte seu telefone Android à rede Wi-Fi. Vá para Configurações> Sobre o dispositivo e toque em Atualizações do sistema> Verificar atualizações> Atualizar para baixar e instalar a versão mais recente do Android. Seu telefone será reiniciado e atualizado automaticamente quando a instalação for concluída.

Método 2. Como atualizar a versão do Android com o pacote de atualização

Sob condições normais, o site oficial dos fabricantes de telefones celulares atualizará alguns arquivos do sistema para os usuários baixarem e atualizarem. Você pode acessar o centro de download do site oficial do telefone Android e fazer o download do pacote de atualização mais recente do sistema, de acordo com o modelo da marca do seu telefone. Após a conclusão do download, guarde-o no cartão SD do telefone.

Para atualizar a versão do sistema operacional Android, você precisa negar a opção Configurações> Sobre o telefone> Atualização do sistema. Depois que o telefone mostrar o pacote disponível, toque em Continuar para fazer o download e instalar o pacote. Após a reinicialização, seu telefone será atualizado para o Android 10 (Q) automaticamente.

Método 3. Como atualizar a versão Android com dispositivo de enraizamento

O enraizamento é uma abordagem extremamente poderosa para atualizar seu sistema Android. Se você precisar atualizar para a versão mais recente do sistema operacional Android, quando estiver acessível, tente fazer o root no telefone, o que não só permite obter permissões de superadministrador em vários subsistemas Android, mas também acessar atualizações sem esforço.

Para saber como fazer root no telefone Android, basta seguir as instruções detalhadas:

Baixe e instale um aplicativo raiz no seu computador. Após executá-lo, conecte seu telefone ao computador através de um cabo USB. Enraize seu telefone seguindo as instruções correspondentes. Reinicie o telefone para acessar a versão mais recente do sistema operacional Android.

Lista de telefones celulares compatíveis com Android 10

O Android 10 foi originalmente introduzido nos dispositivos do Google. Agora, muitas marcas de telefones celulares também lançaram a versão mais recente do Android. A seguir, é apresentada a lista de dispositivos compatíveis com Android 10:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Galaxy Note 10 series

Galaxy S10 series

Huawei Mate 30

30 Huawei Mate 30 Pro

30 Pro Oppo Reno

Vivo X30

Vivo X30 Pro

HTC U12 Plus

HTC U11 Plus

LG G8 ThinQ

LG G7 One

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

Asus ZenUI 6

Asus Zenfone 5Z

Nokia 8.1

Vale lembrar que é extremamente importante fazer o backup do celular antes de atualizar o sistema Android.

É recomendável fazer backup de todos os dados importantes do telefone no computador para evitar a perda acidental de dados.

Para conferir mais dicas e notícias sobre celulares, acesse o site https://www.meunovocelular.com.br/.

