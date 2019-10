Site NovoCarro.Net explica as Diferenças entre Seguro Automotivo e Proteção Veicular

CURITIBA, Brasil, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Diante de uma realidade onde a criminalidade tem aumentado em vários locais, garantir a segurança de seus bens se faz cada vez mais necessário. No entanto, na hora de escolher o melhor custo-benefício, escolher entre um seguro automotivo ou uma proteção veicular pode ser algo confuso.

Por isso, conhecer as principais diferenças entre essas modalidades é fundamental para que você possa avaliar as melhores vantagens de acordo com a sua necessidade. Além disso, o preço também apresenta uma diferença significativa, o que pode ser decisivo na hora de sua escolha final.

Para facilitar sua vida e esclarecer de uma vez por todas essas diferenças, preparamos uma matéria especial que sanará todas as suas dúvidas. Quer saber mais sobre o assunto? Então continue a leitura e confira!

Principais Diferenças entre Proteção Veicular e Seguro Automotivo

Contratação

A diferença mais gritante entre essas duas modalidades protetoras é, sem dúvidas, a forma de contratação. Enquanto o seguro automotivo é oferecido por seguradoras, a proteção veicular é feita através de uma associação cooperativa.

E é exatamente isso que causa o maior impacto no valor final do serviço. Afinal, todas as associações cooperativas são regulamentadas, porém, proibidas por lei de ter qualquer fim lucrativo.

Dessa forma, as taxas extras e todo o lucro que é aplicado nas seguradoras comuns, são abatidos do valor final na proteção veicular, o que torna essa opção mais barata e interessante para quem deseja proteger seu bem e seu bolso. No entanto, é importante lembrar que, além do preço, os tipos de seguro e coberturas também se diferem em cada modalidade.

Ou seja, de nada adiantará contratar o serviço mais barato, mas não ter suas reais necessidades supridas. Por isso, recomendamos sempre uma análise das apólices e dos direitos e deveres que cada opção tem a lhe oferecer!

Avaliação e aprovação

Tanto no seguro automotivo quanto na proteção veicular, o veículo em questão precisará ser avaliado. No entanto, a proteção veicular não leva em consideração alguns fatores pessoais, como endereço e perfil do motorista.

Já no seguro, essas questões são fundamentais para determinar o valor e a aprovação do serviço. Além disso, todos que forem utilizar o veículo precisarão ser avaliados pela seguradora, e somente os que estiverem na lista poderão usufruir do seguro.

Na proteção veicular, os direitos poderão ser aproveitados por qualquer pessoa, pois ele está diretamente ligado ao veículo, independente do condutor. Devido a esses fatores, a aprovação na proteção veicular por uma associação tende a ser mais fácil e direta.

Cobertura

Ao contratar uma proteção veicular, a única garantia que os associados terão será o contrato assinado por todos. Com isso, a responsabilidade de custeio e reparo é dividida para todos os que estiverem associados, que deverá ser suprida através de mensalidades divididas por cotas.

Já na contratação do seguro automotivo, ao assinar o contrato o cliente receberá uma apólice. Nela, será possível verificar todos os direitos e deveres, assim como cada item de cobertura e reparo, que é coberto e garantido como responsabilidade da própria seguradora.

Quanto aos itens oferecidos, os dois serviços oferecem praticamente o mesmo tipo de cobertura. Em geral, estão presentes direitos como garantia contra sinistros, incidentes, roubos, furtos, etc.

No entanto, os seguros tendem a apresentar maiores opções de serviços adicionais, como assistência contra danos ambientais ou proteção 24h. Em alguns casos, também é possível contratar esses serviços em uma proteção veicular, o que dependerá muito de cada associação.

Como Fazer a Melhor Escolha

Como já citamos, a melhor forma de acertar na escolha é analisar cada opção de acordo com suas necessidades particulares. Apesar do custo elevado do seguro auto, as opções de cobertura podem ser ideais para seu veículo, o que faz valer a pena o custo-benefício.

Já se você não quer abrir mão de proteger o seu bem, mas precisa de algo mais em conta, a proteção veicular pode ser a alternativa ideal para o seu bolso. Para se certificar de que está fazendo um bom negócio, pesquise muito e avalie sempre as empresas e associações que estiverem oferecendo os serviços.

Buscar por modelos dos contratos, apólices e referências é uma excelente maneira de se sentir mais seguro e certo antes da contratação. Esperamos que esse artigo tenha sido útil na sua decisão, e que você possa desfrutar de todos os benefícios do plano escolhido em forma de segurança para você, seus bens e sua família!

Para conferir mais dicas e notícias sobre Carros, acesse o site https://www.novocarro.net/.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Novo Carro

SOURCE Novo Carro