Site Pacotes de Férias dá dicas de como organizar a mala para viajar

CURITIBA, Brasil, 4 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O momento de fazer uma viagem é maravilhoso. A empolgação é certa e a imaginação vai a mil. Muitas pessoas já imaginam os dias de diversão e descanso e até mesmo os momentos em restaurantes e passeios turísticos. Mas, uma coisa que é muito importante em toda viagem e é deixada de lado: a arrumação e a organização da mala. Por não ser uma tarefa tão agradável, muitas pessoas deixam essa etapa para depois e acabam se estressando. Na correria, a única certeza que se tem, é que vão faltar muitos itens. Para deixar esse momento ainda mais tranquilo, o portal Pacotes de Férias, especializado em dicas de viagens e melhores destinos, irá fornecer algumas dicas bem úteis. Elas vão facilitar na hora da arrumação da mala e, também, irá otimizar o tempo dessa tarefa.

Organize um tempo para arrumar mala

Não deixe a arrumação da mala para a última hora. O ideal é arrumar a mesma alguns dias antes. Tire um momento só para isso e evite tudo que distraia. Se for possível desligue celular e computador ou algo que vá tirar a sua atenção nesse momento. Depois tire um outro dia para conferir se está faltando alguma coisa. O ideal é fazer uma lista de todos os itens que estão dentro da mala, caso se lembre de algo, basta apenas conferir essa lista.

Escolha a mala do tamanho certo

A maioria das pessoas não se atenta a um detalhe simples e importante em relação à mala: o tamanho. Muitas vezes se compra uma mala gigante por fora e por dentro seu espaço não é muito legal. Ao comprar uma mala nova, deve se atentar ao seu espaço dos compartimentos internos e não ao design externo. Ela precisa acomodar tudo que será levado na viagem - ou quase tudo.

Escolha as roupas, calçados e acessórios essenciais

A maioria das pessoas que viaja, leva itens e roupas em geral que nunca vão ser usadas. Isso é um erro comum e que sempre traz transtornos na viagem. Pois se você leva algo que não vai ser usado, certamente está deixando de levar peças que seriam usadas. E nesse processo, muitas pessoas precisam comprar peças novas na viagem para uso próprio. Resultando apenas em excesso de bagagem. Os calçados e acessórios devem seguir a mesma linha de raciocínio. Levar apenas o básico sempre será uma ótima vantagem em qualquer viagem.

Cuidado com o excesso de bagagem

O excesso de bagagem é bem comum na vida de quem viaja, mas esse é um problema fácil de resolver. Faça uma lista no bloco de notas ou em uma folha de caderno e veja quais as peças importantes para serem usadas em uma viagem específica. Os itens que não forem importantes, devem ser retirados na hora da arrumação. Na maioria das vezes, eles são incluídos por teimosia e o arrependimento é certo. Uma bagagem com peso em excesso vai custar no bolso também. Fique atento ao peso máximo que o aeroporto aceita.

Arrume as roupas de forma certa na mala

Uma arrumação correta das roupas em uma mala pode fazer com que sobre espaço, até mesmo em uma mala feminina. Sim, existem muitos truques que permitem que uma mala tenha mais peças do que realmente é possível. Uma das formas mais usadas é fazer rolinhos com vários tipos de peças e colocar uma ao lado da outra. Quando formar a primeira fileira, faça outra na parte de cima. Evite usar várias bolsinhas ou estojos na mala, isso só ocupa mais ainda o espaço.

Arrumar a mala pode ser algo muito prazeroso. Basta apenas fazer isso da forma certa. Confira no site https://www.pacotesdeferias.net outras dicas de viagem, pacotes turísticos, melhores destinos, dicas de restaurantes, roteiros de passeios, entre outras diversas informações sobre viagens e turismo.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Pacotes de Férias

Related Links

https://www.pacotesdeferias.net



SOURCE Site Pacotes de Férias