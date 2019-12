Site PrecoMotos.com explica as Diferenças dos Tipos de Moto

CURITIBA, Brasil, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Entenda de uma vez por todas qual a diferença entre uma Biz e uma Fan. Qual é o público mais recomendado para cada moto? Confira agora um guia completo sobre os tipos de moto disponíveis no mercado.

Para os amantes das quatro rodas é muito fácil falar "ah, aquele ali é um SUV" ou "Nossa, um hatch é mais que suficiente". Mas isso é uma coisa que não acontece muito no mundo das rodas. Embora exista uma classificação, poucos sabem sobre ela. Mas estamos aqui para te ajudar.

Existem vários aspectos que influenciam nessa classificação. Alguns desses pontos envolvem a posição do piloto em relação ao banco, presença ou ausência de carenagem, chassi e o próprio estilo. Existem motos para andar no asfalto e existem motos para "desfilar", apenas. Existem ainda, motos para trilhas leves e pesadas, essas são chamadas de modelo off road, que são as Trails de Big Trails. Enfim, o universo das motocicletas é tão grande quanto o dos carros, por isso, é importante dar o mesmo tratamento para esse meio tão prático e importante, que é o universo das motos. Veja agora as classificações dos tipos de moto que estão à venda no mercado.

A Scooter

Esse tipo de moto é, geralmente, recomendado para o público mais jovem. Isso, por causa da potência da moto, que costuma ter um nível de cilindradas entre 50 cm³ e 150 cm³. Além de ser um modelo de moto mais usado por jovens, há pessoas mais de idade que também usam esse tipo de moto, pois ela oferece mais conforto e economia para o seu proprietário.

O piloto viaja sentado na moto, essa é uma das características principais de uma scooter. Os pés são acomodados em um pequeno vão que distancia o piloto do painel, fazendo com que o piloto, literalmente, sente para pilotar o veículo. Scooters costumam ser equipadas, também, com nichos para guardar objetos e até alças para ajudar a carregar sacolas.

Cub

Motos do modelo cub são bem parecidas com as scooters. São motos de pequeno porte e trabalham com baixa cilindrada. A Cub é conhecida por ser uma moto leve, econômica e fácil de pilotar. O diferencial principal desse modelo para o modelo anterior é a forma como o condutor viaja, pois nesse caso, ele precisa montar e apoiar os pés nas pedaleiras.

Esportivas

Esse tipo de moto tem como principal foco a velocidade. Trata-se de um tipo de moto que conta com um nível de cilindrada mais elevado e pode chegar até 1200 cm³.

A ideia da moto esportiva é justamente roncar e correr, mas para que isso aconteça é necessário um tratamento especial com a aerodinâmica do piloto. Motos esportivas forçam o motorista a "deitar" por cima do motor e ficar bem colado à moto, para facilitar a passagem do ar. Não oferecem muito conforto por causa disso. Os bancos têm pouco estofamento, as suspensões são duras e o guidão fica muito à frente do piloto.

Naked

Esse tipo de segmento é extremante versátil e charmoso também. São motos que servem tanto para estrada quanto para serem utilizadas em perímetro urbano. Um pequeno problema, no entanto, é o fato da ausência de roupagem deixá-la exposta a elementos externos em caso de alta velocidade.

Dentro desse segmento, é possível encontrar motos com nível de cilindrada entre 200 cm³ e 1000 cm³. As motos com uma cilindrada mais baixa, de 500 cm³, são chamadas de streets, por serem mais usadas em perímetro urbano mesmo.

Custom

São as mais estilosas de todas. E feitas para rodar na estrada, embora a maioria só prefira a cidade mesmo. O design das motos custom a tornam extremamente confortáveis, com altura de assento mais baixo que o normal, suspensões mais fortes e suspensão dianteira extensa e com guidão mais acima.

As motos custom contam com motores grandes. Suas cilindradas vão de 500 cm³ a 1800 cm³, ou mais. Um grande exemplo de marca especializada em motos desse segmento é a famigerada marca Harley-Davidson.

Trail e Big Trail

Os modelos Trail e Big Trail possuem o melhor dos dois mundos. São motos muito potentes e confortáveis. São conhecidas por possuírem uma suspensão mais elevada, que ajuda tanto no trânsito mais agitado quanto em trilhas e viagens, no caso de haver algum empecilho na estrada.

Para conferir mais dicas e notícias sobre motos, acesse o site https://www.precomotos.com/ .

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Preço Motos

SOURCE Preço Motos