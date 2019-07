Site SalárioMínimo.Net ensina Como Calcular as Férias de Trabalho

CURITIBA, Brasil, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Os artigos de números 129 e 130 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deixam claro que os trabalhadores têm direito às férias quando completam 1 ano no trabalho. A CLT também deixa claro que os trabalhadores do Brasil têm direito a 30 dias de férias, sem prejudicar o pagamento mensal recebido por eles.

Parece uma coisa bem simples. Mas não é. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o quanto devem receber e não têm ideia de como fazer o cálculo. Mas não é necessário ser contador para isso. E vamos te mostrar agora.

Quando tenho direito? Posso faltar?

Segundo a Lei, os trabalhadores têm direito a até 30 dias de férias a cada período de doze meses contados a partir da data de admissão (contratação) na empresa. Porém, ele terá direito a menos dias se tiver muitas faltas. Funciona assim:

Se tiver de 0 a 5 faltas naqueles doze meses, lhe são garantidos os 30 dias .

naqueles doze meses, lhe são garantidos os . Se tiver entre 6 e 14 faltas nos doze meses, o trabalhador perde 6 dias de férias, tendo apenas 24 dias .

nos doze meses, o trabalhador perde 6 dias de férias, tendo apenas . Já se o trabalhador tiver faltado de 15 a 23 vezes nos mesmos doze meses, ele só terá direito a 18 dias de descanso.

nos mesmos doze meses, ele só terá direito a de descanso. Agora, se o trabalhador tiver ficado em casa assistindo vídeos na internet entre 24 e 32 vezes durante esses doze meses, ele só terá mais 12 dias para descansar.

durante esses doze meses, ele só terá mais para descansar. Se o trabalhador se ausentou 33 vezes ou mais, ele não terá direito às férias, pois já as tirou durante o ano.

Mas não é qualquer ausência que é considerada falta. Existem aquelas ausências chamadas de "justificadas". Como exemplos, podemos citar casamento próprio, nascimento do próprio filho, ausência para prova do ENEM e algumas outras ocasiões.

Como é feito o cálculo

Para chegar ao valor que o trabalhador deve receber durante as férias, é calculado um valor de "base de remuneração". Esse valor inclui:

Salário registrado em Carteira;

Uma média dos valores adicionais das horas extras no período de doze meses

Uma média de ganhos adicionais por trabalho perigoso e noturno dos últimos doze meses.

Vamos supor que você receba R$ 5.000 por mês e que todos os meses você faz horas extras. Pegue o valor das horas extras dos últimos doze meses e divida por 12. Suponhamos que você fez R$ 7.200 de horas extras durante os doze meses. Vai dar a média de R$ 600 por mês. Para chegar ao valor base, some os R$ 5000 mais R$ 600. Valor base de R$ 5.600. Supomos também que você não trabalhe em condições perigosas e nem à noite. Portanto seu valor base fica nos R$ 5.600.

Divida os R$ 5.600 por 30. Resultado = 186.66. Agora multiplique pelo número de dias que terá de férias. Ex.: 186.66 x 25 = R$ 4.666,50. Esse é o montante que você receberá para passar os 25 dias de férias. Mas isso não é tudo! Ainda há o Terço das Férias.

Terço das férias

O empregado tem direito constitucional de receber um valor a mais para as férias. Esse valor equivale a um terço do valor base. Para exemplificar melhor, voltemos ao exemplo anterior. O trabalhador estava com um valor base de R$ 4.666,50. Somando-se um terço desse valor a ele mesmo: 4.666/3 = 1.555.50. Depois soma-se ao valor anterior: R$ 4.666,50 + R$ 1.555.50 = R$ 6.222.

Finalmente chegamos ao valor final que será recebido pelo empregado para passar aqueles 25 dias de férias!

Nem tudo são flores: os descontos!

Na verdade, o trabalhador acaba não recebendo os R$ 6.222, pois há a contribuição ao INSS e o desconto do Imposto de Renda que fica retido na fonte no caso de férias (quando aplicável ao salário).

Existem sites que fazem o cálculo de forma rápida em alguns segundos. Basta que você informe os dados necessários. Porém, é sempre bom ter ideia de como o cálculo é feito para evitar mal-entendido e saber o quanto realmente temos direito de acordo com a Lei.

Para conferir mais dicas e notícias sobre salário mínimo e os direitos do trabalhador, acesse o nosso site www.salariominimo.net.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site salário mínimo

