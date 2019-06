Site Seminovos dá Dicas na Hora de Comprar Carros Usados

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Nem todo mundo consegue juntar dinheiro ou se planejar para comprar um carro zero km, ainda mais com a atual situação econômica do país estando do jeito que está. Por esse motivo, grande parte dos brasileiros opta por comprar um carro usado, mas será que vale a pena? Quais são os truques e dicas para escolher melhor um carro usado e evitar uma cilada?

Comprar um veículo que seja de segunda mão, requer o dobro de atenção e cuidados. Isso porque, você não sabe o que já aconteceu com aquele carro, e você não quer ser passado para trás, não é mesmo? Sendo assim, para saber quais são as dicas fundamentais para comprar um carro usado sem sair no prejuízo, continue lendo.

1. Escolha com calma

Não demonstre pressa na hora de comprar um carro usado nunca! Faça as pesquisas com calma, não ceda as pressões feita pelos vendedores, e também não deixe que ele saiba da sua necessidade grande por comprar o carro naquele momento. Dessa forma você tem mais chances na hora da negociação.

2. Confira o histórico da marca

Se você pretende comprar um carro usado, provavelmente sua intenção não será vende-lo em um curto ou médio prazo, mas é preciso pesquisar sobre a marca do veículo para saber se ele é difícil de revender. Pesquise se a marca e o modelo estão na lista dos carros desvalorizados, essa depreciação pode ser uma dificuldade futura, na hora de passar o carro para frente.

3. Escolha carros desejados

Escolher os modelos que possuem menos desvalorização é uma grande vantagem. A depreciação dos veículos costuma acontecer no primeiro ano do seu lançamento e com isso o desejo dos consumidores pode aumentar. Por isso, o veículo que é mais desejado e visado para compra costuma ter um bom valor de revenda a médio prazo.

4. Faça um teste

Se para comprar um carro zero isso é essencial, imagina em um usado. O test drive é o que te dará a impressão geral do carro, dirigibilidade, conforto, se ele faz algum barulho estranho, etc.

5. Olhe a quilometragem

Esse pode ser um critério importante na hora de comprar um carro usado. Baixa rodagem valoriza o veículo, pois indica que ele foi pouco usado e consequentemente é mais conservado, o que indica menor necessidade de manutenção.

6. Faça um checkup em um mecânico de confiança

O mecânico deve avaliar e vistoriar o veículo usado, ele será capaz de te mostrar uma visão mais imparcial sobre as minúcias que talvez você não veria. Peça a opinião de pelo menos 2 sobre a lataria, parte interna e mecânica.

7. Carro batido

Batidas desvalorizam o veículo também, portanto identifique se há alguma cicatriz de batida no veículo. Observe durante o dia, com ele limpo e seco, e se há diferenças na pintura, pequenos amassados na lataria, quinas e capô.

8. Saiba a origem do veículo

Saber a procedência do veículo irá te ajudar a saber a história dele, se houve qualquer tipo de problema. Existem sites que informam se o carro foi roubado, se sofreu algum acidente, se a quilometragem foi adulterada, etc. Essas são informações valiosas para comprar um carro usado.

9. Fuja dos veículos que sofreram com enchentes

Fique atento ao cheiro do veículo. Para disfarçar o cheiro de umidade, os vendedores costumam colocar muitos sachês para perfumar o interior do veículo. O estofamento acaba ficando muito danificado, portanto, preste atenção aos sinais dos bancos e carpetes.

10. Avalie a conservação geral

Basta um dono mais descuidado e muitas coisas podem ficar aparente e sofridas. Ferrugens, problemas com a vedação, macaco, triângulo, chave de roda, extintor, estepe em condições de uso, etc. Se houver vazamento de óleo ainda, fuja que é cilada.

11. Confira as revisões

Quando for comprar um carro usado, verifique se há garantias de fábrica e se as revisões foram feitas corretamente. Confira através do manual se elas estão em dia, e cobre pela extensão. Se o veículo não tiver mais qualquer tipo de privilégio, negocie isso com o vendedor.

12. Se possível compre o carro de um conhecido

Comprar um carro usado de alguém conhecido te dará um maior conforto e o risco é menor de você cair numa fria. Isso porque se houver algum tipo de problema, você sabe de quem cobrar. Se não houver modelo disponível próximo a você, escolha carros de concessionárias, eles são mais seguros e possuem reputação a zelar.

Gostou das dicas?

