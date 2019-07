Site Signos do Zodíaco divulga Data dos Próximos Eclipses em 2019 e 2020

CURITIBA, Brasil, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Todos os anos vários fenômenos astronômicos – relacionados com as estrelas, o sol e a lua – acontecem no mundo todo. Nem sempre são visíveis a olho nu, mas neste ano de 2019 muitos desses fenômenos tendem a acontecer e ficar visíveis para todos. E para quem gosta de admirar o céu é importante anotar as datas dos próximos eclipses que estão para acontecer neste ano e no próximo.

Um eclipse pode ser definido como um fenômeno astronômico natural, marcado pelo escurecimento total ou parcial de um astro – ocorrendo devido a passagem de algum outro corpo celeste na frente da sua principal fonte de luz. As duas categorias de eclipses que existem são a lunar e solar.

Um eclipse solar acontece quando a lua está posicionada em frente ao Sol. Dessa forma a sua sombra é projetada na superfície do nosso planeta. Durante esse tipo de eclipse, uma porção da Terra tende a ficar escura devido a projeção da sombra da Lua, nessa região, conhecida como umbra, que ocorre o eclipse solar total. Nos arredores dessa região acontece a penumbra, onde seria possível observar o eclipse solar de forma parcial. Esse eclipse ainda ocorre de forma parcial, a Lua vai lentamente cobrindo o sol, conforme vai se movimentando, gerando várias fases de um mesmo eclipse até a sua cobertura total.

Já um eclipse lunar acontece quando ocorre um fenômeno ao contrário. Ou seja, é quando a própria Terra tem a sua sombra projetada na lua, cobrindo o satélite. Esse eclipse ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra se encontram próximos ou em perfeito alinhamento.

Calendário de Eclipses lunar e solar 2019

Este ano já começou com um eclipse solar parcial, no dia 06 de janeiro e foi visto na Ásia e norte do oceano pacífico. Alguns dias mais tarde, um eclipse lunar total foi visível em todo o Brasil, em 21 de janeiro e teve seu auge às 2h da manhã. Este fenômeno ainda foi acompanhado da chamada Super Lua, quando a Lua cheia ficou em um ponto ainda mais próximo da Terra.

O próximo aconteceu no dia 02 de julho, um eclipse solar que acorreu nos países vizinhos, Chile e parte da Argentina. Neste caso o Sol foi totalmente coberto e tudo ficou escuro por alguns segundos – no meio do dia. No Brasil foi visível apenas de forma parcial, tendo começado às 17h00 e terminado às 17h37.

Em 16 de julho, acontecerá um eclipse lunar que ficará visível na África e parte da Europa. Infelizmente não será possível ver o fenômeno do Brasil, apenas de forma parcial, principalmente em lugares com visão clara do horizonte, já que a lua nascerá eclipsada às 17h41. Seu auge acontece entre 18h30 e 19h59.

Para fechar o ano, um último eclipse do tipo anular acontece em 26 de dezembro, que será visto nos continentes da Ásia e Oceania. O Eclipse anular acontece quando a Lua não bloqueia totalmente a visão do Sol e é possível enxergar um anel iluminado a sua volta, acontece pelo fato da Lua ter um diâmetro levemente menor do que o Sol.

Calendário de Eclipses lunar e solar 2020

O próximo ano também promete vários fenômenos astronômicos. Segundo cálculos de especialistas, deverão acontecer quatro eclipses lunares e dois eclipses solares.

No primeiro mês do ano, entre os dias 06 e 10, deverá acontecer um eclipse lunar penumbral, que projeta apenas uma parte da sombra. Mas não deverá ser visível ao Brasil.

Em junho acontecerá no dia 5 um eclipse lunar também penumbral, que será visível no Brasil, ainda sem muitos dados confirmados sobre horários possíveis para o fenômeno. No dia 21 do mesmo mês ocorrerá um eclipse anular do Sol, porém não poderá ser visto no Brasil. Em julho, dados apontam que no dia cinco acontecerá um eclipse lunar, que poderá ser visto na África e parte da Europa.

No dia 30 de novembro está marcado um novo eclipse lunar em parte da Ásia e Austrália. E, para finalizar o ano, em 14 de dezembro acontecerá um eclipse solar total que será visível no sul da Argentina e Chile.

