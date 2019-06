Site Sobre Vestibular dá Dicas de Como Estudar para o Vestibular

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Estudar para o vestibular exige dedicação e concentração. São vários conteúdos a serem cobrados em uma única prova e você precisa entender as matérias e não as decorar. A verdade é que este é um momento de foco, em que precisam estar apenas você e os cadernos e o melhor é encontrar a forma de estudo mais interessante para você.

Pretende prestar vestibular? Veja algumas dicas de como estudar para esta prova decisiva:

1 - Respeite seus limites

Todo mundo tem um limite. Algumas pessoas conseguem passar 6h seguidas focadas em estudar, outras apenas 2h. O principal é que você não se compare e respeite seus limites. Virar madrugadas estudando não é saudável e pode até diminuir sua capacidade de raciocínio.

2 - Crie um plano de estudos

Além de estudar em casa, talvez você esteja frequentando algum cursinho. E mesmo que não esteja, precisa organizar um plano de estudos. Determine um tempo para ler o conteúdo, para fazer atividades relacionadas, exercícios físicos e para descansar. Você precisa repor as energias e manter o corpo saudável.

O plano de estudos pode ser montado em uma planilha, de forma bem simples. Por exemplo:

8h – 12h: cursinho;

12h – 13h30: almoço;

13h30 – 15h: leitura e revisão de uma matéria;

15h – 17h: resolução de exercícios;

17h-18h: caminhada ou andar de bicicleta;

18h – 19h: leitura de um livro do vestibular;

19h – 20h30: jantar;

20h30 – 22h30: lazer;

22h30: ir dormir.

3 - Observe como o conteúdo é cobrado no processo seletivo escolhido

Cada universidade tem uma forma diferente de cobrar o conteúdo em seu vestibular. Verifique como é feita a prova do processo seletivo mais importante que você vai se submeter. Uma dica interessante é resolver questões de provas dos anos anteriores.

Assim você consegue entender o nível de dificuldade e a forma como o conteúdo é disposto na prova.

4 - Dedique mais tempo às matérias mais difíceis

Você deve ter mais facilidade em algumas matérias e dificuldade em outras. Apesar de ser mais divertido estudar aquilo que gosta, dedique mais tempo ao conteúdo que considera mais difícil.

Pode ser necessário buscar mais material e até tirar dúvidas sobre essas matérias, por isso é tão importante fazer esse esforço e se dedicar mais a elas.

5 - Busque por fontes alternativas de estudo

Os livros são ótimos aliados, no entanto, não são os únicos. Inclusive, para variar um pouco, você pode buscar fontes alternativas de estudo. Sites específicos, dedicados ao vestibular e até as redes sociais, para uma troca de ideia com outros colegas que estão se preparando para esta prova decisiva.

6 - Mantenha as distrações longe

Nas horas dedicadas ao estudo procure manter qualquer tipo de distração bem longe. Desligue o celular, a TV e o rádio. Se estiver usando o computador, não ligue nenhum streaming ou navegue por outros sites que não tenham a ver com a matéria que escolheu para revisar.

Deixe as distrações para os momentos de lazer, assim evita perder o foco enquanto está tentando entender melhor algum conteúdo.

7 - Tenha um espaço exclusivo para estudar

Se cada dia você escolhe um lugar diferente da casa para se dedicar aos estudos, corre o risco de deixar materiais espalhados e até mesmo perder o foco. O ideal é que o espaço seja exclusivo para estudar e esteja livre de distrações.

Pode ser até o seu quarto, desde que não exista nenhum tipo de interrupção ou algo que faça perder o foco.

8 - Faça anotações

Anotar algo ajuda a fazer com que você memorize mais facilmente. Enquanto está lendo algum conteúdo, mantenha um caderno ou o computador por perto e vá anotando tudo que achar importante.

Surgiu alguma dúvida? Deixe anotada também, assim você pode pesquisar mais sobre o tema depois ou falar com um professor, na próxima aula.

9 - Tire um tempo para se exercitar e descansar

Estudar é importante, porém, você precisa manter sua saúde em dia. Escolha uma atividade física para praticar, de forma a ajudar a espairecer a mente e aliviar o estresse. Pode ser uma simples caminhada, uma corrida ou um passeio de bike.

Não se esqueça também de descansar. Tente dormir ao menos 8h por dia e se dedique a ter momentos de lazer, fazendo algo que relaxe seu cérebro, como ouvir músicas ou assistir a TV.

Com essas dicas, estudar para o vestibular vai ficar muito mais fácil. Aproveite e não se esqueça de que organização é a forma mais prática de conseguir manter o foco.

