Site Sobre Vestibular traz informações completas sobre os principais Vestibulares do país

CURITIBA, Brasil, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O site Sobre Vestibular é especializado em divulgação de notícias sobre vestibulares no Brasil e também oportunidades de estudo fora do Brasil, em países como Estados Unidos e Itália, por exemplo. Então, se você está procurando um site para se manter informado acerca das oportunidades de estudo que podem mudar sua vida, o site Sobre Vestibular é uma excelente ferramenta. Para acessar o site e acompanhar as novidades, basta clicar no link a seguir: https://www.sobrevestibular.com .

Acessando ao site, você encontra seções com informações específicas acerca de vestibulares, vestibulares de inverno, vestibulares de verão, além de uma seção apenas com informações sobre inscrições que estão abertas no contexto em questão.

Na guia home, a guia inicial do site, você encontra diversas informações detalhadas sobre as últimas novidades do blog, atualizado sempre que uma nova oportunidade surge. Atualmente, acessando ao site você encontra informações sobre bolsas de estudo para MBA em Oxford que estão com inscrições abertas até o final de janeiro de 2020. As bolsas oferecidas são integrais com valor pago em libras que equivale a R$ 76.700,00 reais e são destinadas a auxiliar os alunos com os gastos relacionados ao custo de vida. Para ter acesso a mais detalhes sobre essa oportunidade, basta clicar no link https://www.sobrevestibular.com/2019/12/10/bolsas-de-estudo-para-mba-em-oxford/.

Outra oportunidade que você encontra no site Sobre Vestibular diz respeito às bolsas para a Universidade de Maastricht, na Holanda, através do programa Holland High Potential Scholarship. As bolsas se destinam especialmente para alunos que não sejam nascidos em países da União Europeia. O prazo para inscrição vai até dia 1º de fevereiro, e você pode ter mais informações sobre as bolsas e sobre como se inscrever para concorrer à elas, basta acessar o seguinte link https://www.sobrevestibular.com/2019/12/09/bolsas-de-estudo-para-estudar-na-holanda/.

No site Sobre Vestibular você encontra ainda informações sobre o programa de bolsas para brasileiros que tenham interesse especificamente em pesquisas climáticas. As bolsas são oferecidas pela fundação alemã Alexander Von Hunbolt, e são destinadas a ajudar nos custos para o desenvolvimento de projetos, além de auxiliar no custo de vida, uma vez que são destinadas para estudantes que também deverão morar na Alemanha. Serão oferecidas vinte bolsas que iniciam no valor de dois mil euros cada. Mais informações sobre o programa International Climate Protection Fellowship Programm, responsável pela oferta de bolsas, requisitos para concorrer às bolsas, passo a passo fazer realizar seu cadastro, você encontra diretamente no link https://www.sobrevestibular.com/2019/11/27/bolsas-de-estudo-na-alemanha-pesquisas-climaticas/. O prazo para inscrição segue até dia 01 de fevereiro de 2020.

Acessando a página do site Sobre Vestibular, que foca especificamente na seção Vestibulares, você encontrará informações sobre o Vestibular da UFCG 2020, com vagas específicas para graduados retornarem aos estudos; o Vestibular da UFRGS 2020, que também está com inscrições abertas; o Vestibular da PUC Paraná, também com inscrições abertas. Para acessar diretamente esta guia basta clicar no seguinte link: https://www.sobrevestibular.com/vestibular/vestibular/.

O site ainda conta com matérias que ajudam a aprimorar questões de escrita de redações, uma das principais etapas na seleção feita pelos vestibulares das universidades e também do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. No link https://www.sobrevestibular.com/2013/08/31/dicas-para-uma-boa-redacao/ você encontra uma série de dicas que irão te auxiliar na hora de planejar a sua redação e, posteriormente, escrevê-la. Ou seja, além de estar informado a respeito de datas e oportunidades abertas, você também poderá aprimorar técnicas de redação.

Além das oportunidades mencionadas, há diversas outras que estão listadas no site Sobre Vestibular e que você pode receber por e-mail. Basta acessar o site – por meio do link https://www.sobrevestibular.com - e informar seu e-mail. Desta forma, você estará conectado com as principais informações acerca do mundo dos vestibulares, oportunidades de bolsas e intercâmbios, além de dicas que vão te ajudar muito a continuar estudando e se aprimorando.

Expediente:

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Sobre Vestibular

SOURCE Site Sobre Vestibular