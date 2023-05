Smart City Business Brazil 2023 reúne ecossistema global de Cidades Inteligentes em São Paulo

O evento integrará empresas, especialistas e autoridades para evoluir no debate sobre como construir as novas cidades inteligentes

SÃO PAULO, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A evolução do conceito de cidades inteligentes mostra que o ecossistema agrega mais do que tecnologias disruptivas, mas, principalmente, pessoas. Entre os 23 e 25 de maio, o Smart City Business Brazil Congress 2023 no Pro Magno Centro de Eventos reunirá as principais empresas de inovação, prefeitos, secretários, governadores e todo ecossistema de cidades inteligentes para uma imersão no novo conceito de Smart Cities, ou seja, aquele que utiliza novos modelos e práticas disruptivas para solucionar desafios sociais persistentes, como desemprego, criminalidade, eficiência energética e maior pressão sobre a infraestrutura urbana, entre outros.

As soluções inteligentes já têm sido incorporadas nas cidades num ritmo cada vez mais rápido, com a entrada do 5G, a tendência aponta para o fortalecimento dos investimentos em inovação pelos municípios, mas a tecnologia é apenas um dos fatores. "Outro importante ingrediente são os dados, cujo desafio é usá-los para criar soluções inteligentes que atendam às necessidades reais da população. Há ainda as pessoas, a empregabilidade é um dos maiores desafios dos gestores públicos atualmente, pois ela é vital para um crescimento econômico sustentável", explica o presidente global do Instituto Smart City Business America, Leopoldo de Albuquerque.

Com o tema: "A nova Cidade Inteligente", o evento elabora as principais oportunidades e desafios para a implementação de um novo conceito de gerenciamento urbano. Nesta edição, o evento dá continuidade ao modelo de programação com sessões plenárias, painéis e reuniões estratégicas entre formuladores de políticas e gestores de cidades, operadores de infraestrutura de TI, especialistas e pensadores.

Durante o primeiro dia do evento acontecerá a entrega do Prêmio InovaCidade, que reconhece o trabalho de prefeituras, entidades e empresas que tenham causado impactos positivos, mensuráveis e reconhecidos pela sociedade. A 10ª edição da premiação continua uma vitrine de bons projetos para inspirar as principais empresas de tecnologias, prefeitos, secretários, governadores e demais atores do ecossistema interessados em responder os problemas cada vez mais complexos de pequenos municípios e em grandes centros urbanos.

A programação e os palestrantes confirmados também podem ser acompanhados através do endereço eletrônico ou pelas redes sociais do evento: www.scbamerica.com

