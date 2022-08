Smart Ship© Hub, Singaporessa sijaitseva merenkulun digitaalinen B2B (SaaS) -alusta, kerää 2,5 miljoonaa dollaria ensimmäisellä rahoituskierroksella Ideaspring Capitalin ja StartupXseedin johtamissa hankkeissa

SINGAPORE, 5. elokuuta 2022 /PRNewswire/ -- Smart Ship Hub (SSH) on valmis ottamaan käyttöön digitaalisen alustan maailmanlaajuiselle merenkulkulogistiikalle. SSH mullistaa merenkulkualaa samalla tavalla kuin ilmailuelektroniikka aikoinaan lentoliikenteen alalla. Pilvipohjaiset ja tarpeen mukaan käytettävä SSH tarjoaa "yhtenäisen alustan ja yhden lähteen totuuden" laivanomistajille, liikennöitsijöille, rahtiyrityksille, merenkulun vakuutusyhtiöille ja satamaviranomaisille. Alusta palvelee kauppa-aluksia, sota-aluksia, öljynporauslauttoja, jokiproomuja ja kalastusaluksia.

Maailmanlaajuinen merenkulku kärsii toiminnallisesta tehottomuudesta, näkyvyyden puutteesta ja avoimuudesta johtuvista kaupallisista vuodoista huolimatta siitä, että se on suurin kuljetusmuoto. Alusten omistajat, liikennöitsijät, rahtiyritykset ja vakuutusyhtiöt ovat nyt keskittyneet teknologian tukemiin fiksumpiin prosesseihin varmistaakseen "alusten korkean käytettävyyden, merikelpoisuuden ja ennustettavuuden" digitaalisilla järjestelmillä.

SSH:n "aluksesta rannalle ja rannasta alukselle" -pohjainen aluskannan hallinta älysensoreiden, IOT:n ja Big datan avulla säästää huomattavasti käyttökustannuksia ja parantaa samalla matkan tehokkuutta. Digitaalinen alusta auttaa ennustamaan mahdollisia koneiden seisokkeja ja toimintahäiriöitä sekä havaitsemaan suorituskykypoikkeamia ja alusten reittejä, jotka parantavat matkan ja aluksen suorituskykyä. SSH:n "Marine Insights " on ainutlaatuinen merenkulkualan Big data -alusta, joka tarjoaa toimintapohjaisia tietoja, älyhälytyksiä ja suorituskykyneuvontaa koko aluskannalle miljoonien tietueiden avulla.

SSH:n kansainväliset asiakkaat pystyvät saavuttamaan tavoitteensa "minimaalinen kunnostus", "optimaalinen polttoaineen käyttö", "täydellinen vaatimustenmukaisuus, päästöt mukaanlukien", "kustannusten optimointi kunnossapitoon perustuvalla huollolla" ja parantamaan "matkanhallinnan" tasoa merkittävästi. "Suorituskykyä koskeva neuvonta" -ominaisuus vähentää näiden alusten onnettomuuksien määrää säästäen samalla huolto- ja polttoainekustannuksia. Tulevaisuusvalmiit merenkulkualan yritykset auttavat luomaan yhdistettyä ekosysteemiä: yhdistetyt alukset, jaetut palvelut (reitit, kapasiteetti, hankinnat) ja "käyttöpohjainen maksumalli" SSH:n digitaalisella järjestelmällä.

Joy Basu, Smart Ship Hubin perustaja, lisää: "Digitaalisilla alustoilla tulee olemaan keskeinen rooli merenkulun vanhojen prosessien mullistamisessa. Tehottomat ja vanhat työnkulut laivoissa ja maissa tekevät vähitellen tilaa automaattiselle etähallinnalle. Tämä varainkeruukierros auttaa meitä tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme maailmanlaajuisesti. Asiakkailla on nyt kaiken kattava suorituskykykeskus murto-osalla nykykustannuksista. Varustamot, liikennöitsijät ja rahtiyritykset voivat saada digitaalisen päivityksen ennakkomaksuttomaan järjestelmään, jolloin ne voivat vapauttaa pääomansa ja kunnostaa useampia aluksia."

"Ideaspring Capital on erittäin tyytyväinen voidessaan olla mukana Smart Ship Hubin kasvussa ja matkassa kohti globaalien merenkulkuyritysten ensisijaista digitaalista alustaa. Pääomarahoitusyhtiönä keskitymme organisaatioihin, jotka ovat mukana IOT:ssä, koneoppimisessa, syväoppimisessa, Big data -analytiikassa, lisätyssä todellisuudessa, virtuaalitodellisuudessa, kyberturvallisuudessa ja tietokonenäössä, ja olemme huomanneet, että SmartShip hyödyntää näitä teknologioita maailmanluokan alustallaan. Olemme erittäin vaikuttuneita tiimistä ja tuotteesta", sanoo Ideaspring Capitalin toimitusjohtaja Naganand Doraswamy.

"StartupXseed on sektoriagnostinen rahasto, joka sijoittaa SaaS:ista avaruusteknologiaan, mukaan lukien kyberturvallisuuden, puolijohtimiin, tekoälyyn ja koneoppimiseen, lennokkeihin ja uusiin raja-alueiden startup-yrityksiin Intiassa maailmanlaajuisella painotuksella. Smart Ship Hub on varhaisen kasvun yritys, ja me olemme erityisen vaikuttuneita sen tuotteesta ja erinomaisesta asiakaskannasta, joka on kehitetty maailmanlaajuisesti erittäin lyhyessä ajassa, sanoo Ravi Thakur, StartupXseedin hankkeiden yhteistyökumppani.

Smart Shipin ainutlaatuinen etu on, että sillä on vahva promoottoritiimi, joka koostuu menestyvistä merenkulun ammattilaisista, päätoimistosta Singaporessa ja vahvasta teknologiatiimistä. Olemme iloisia kumppanuudestamme, sillä he mullistavat kansainvälistä merenkulkualaa : BV Naidu, StartupXseed hankkeiden toimitusjohtaja.

