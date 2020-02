So erforscht SEAT die Zukunft

- SEAT und Xplora suchen nach innovativen Lösungen in einem der größten Technologiezentren der Welt

- In Tel Aviv (Israel) gibt es 6.600 Startups, 800 davon sind der Automobilindustrie gewidmet

MARTORELL, Spanien, 18. Februar 2020 /PRNewswire/ -- „Warnung, Ablenkung! Fahrer schläft ein!" So könnten Autos in der Zukunft Autofahrer warnen, wenn sie feststellen, dass die Augen des Fahrers geschlossen sind oder dass der Fahrer den Blick von der Straße nimmt. Und wir werden auch in der Lage sein, auf Knopfdruck zu regulieren, wie viel Licht durch die Fenster fällt. Dies sind nur einige der innovativen Lösungen, an denen SEAT im Rahmen des Xplora-Projekts in Tel Aviv, Israel, einem der technologisch fortschrittlichsten Orte der Welt, arbeitet.