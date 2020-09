Sociwow, a startup que promete pivotar o marketing multinível.

SÃO PAULO, 1 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Apesar de ter sido implacável com comerciantes de todos os portes, a pandemia do covid-19 também serviu para muitas empresas repensarem seus negócios e acelerarem sua ida para o meio digital. E com base neste raciocínio, o empresário Eduardo Salvalaggio enxergou que era hora de abraçar a ideia que já vinha trabalhando há tempos: conectar pessoas e negócios, gerando valor exponencial para todos.

A história começou em 2005, quando lançou o site Todamulher.com.br, hoje um marketplace de sucesso que reúne cerca de 2500 vendedores e deve bater R$ 50 milhões de faturamento em 2020. "Sempre sonhei em criar uma plataforma de vendas baseada em distribuição multinível e ambientada em rede social", conta o fundador. A ideia, porém, precisava amadurecer antes de ser colocada em prática.

Assim nasceu a plataforma Sociwow, com um formato simples, porém inovador. Dentro da ferramenta, os fabricantes oferecem produtos diretamente ao consumidor, com descontos de até 70%; as pessoas podem consumir tais produtos e os indicar por meio de suas redes sociais através de um simples link, recebendo comissão por essas indicações. Eles também podem criar equipes de divulgação e estabelecerem novas redes de consumo, o que multiplica as chances de ganhos. "Trata-se da evolução do marketing multinível, que existe há mais de 70 anos, só que agora os negócios podem ser muito mais potencializados por causa da hiperconectividade que nos aproxima", afirma o fundador.

Ele resume a iniciativa como o "poder do nós" - produtos e serviços sendo oferecidos diretamente ao cliente (ou até idealizados por ele), que pode consumir, indicar e trazer feedback instantâneo do mercado.

Com a visão de quem já desenvolveu um negócio de sucesso, Salvalaggio está otimista sobre o desempenho da Sociwow no primeiro ano de operação. O Sociwow já conta com mais de 10 mil produtos por meio de 150 vendedores cadastrados. A expectativa é chegar a 50 mil produtos em apenas um mês e atingir R$ 10 milhões de faturamento no primeiro ano de operação.

Para este novo negócio, foram investidos R$ 8 milhões de reais em tecnologia e em uma sede, situada em Itapetininga (SP) – um casarão de 100 anos que manterá sua fachada original, mas por dentro será transformado em um escritório moderno, no mesmo estilo das empresas do Vale do Silício.

