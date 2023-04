Solidus Capital expande seus serviços de ativos digitais, para o segmento alta renda, para o Brasil

MIAMI, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Solidus Capital, empresa líder em Private Wealth para Ativos Digitais na Ibero-América, anuncia a expansão de sua oferta de serviços para o Brasil, e a nomeação de Oseas Xavier Neto como Country Manager.

O Brasil é a principal economia da América Latina, com Produto Interno Bruto mais de US$ 1,6 trilhão para o ano de 2021. Da mesma forma, o mercado brasileiro de ativos digitais é um dos mais importantes, e avançados, da América Latina.

O mercado brasileiro de ativos digitais possui uma Lei para as Criptomoedas (14.478/2.022), que busca oferecer maior segurança jurídica aos investidores, e um marco regulatório para o setor. Além disso, o Brasil é um dos países mais avançados no projeto de implementação de Moedas Digitais do Banco Central (CBDC), desenvolvendo atualmente seu Real Digital, baseado na tecnologia Ethereum para acessar os benefícios de programabilidade dos contratos inteligentes.

Na esfera privada, mais de 42.000 empresas declararam o uso de Ativos Digitais perante a Receita Federal do Brasil, refletindo a crescente adoção corporativa desta classe de ativos no país. Alinhado com esta demanda do mercado, alguns dos bancos mais importantes do país já estão oferecendo serviços de custódia ou realizando testes de tokenização de ativos.

Por esses motivos, a Solidus Capital escolheu o Brasil como próximo destino para sua expansão, onde abrirá um escritório para desenvolver a infraestrutura local e obter licenças necessárias para atender a recém-aprovada Lei das Criptomoedas. Dessa forma, os serviços de Tesouraria Corporativa Solidus Digital Asset estarão disponíveis para o mercado brasileiro. Além disso, a Solidus prestará serviços ao setor de Private Wealth brasileiro, um dos mais importantes da América Latina e do mundo, e atualmente ainda negligenciado no país.

Em sua iniciativa, a Solidus contará com o apoio da Oseas Xavier Neto como seu Country Manager para Brasil. Oseas Xavier, mestre em Gestão e Inovação e doutorando em Gestão Empresarial e Inovação, é um profissional com mais de 25 anos de experiência na indústria de serviços financeiros internacionais, tendo ocupado cargos executivos em instituições como Deltec Bank, Itaú - Unibanco, Deutsche Bank, entre outros. Sobre sua nova função, Neto comentou:

"Devido à minha experiência no setor financeiro tradicional, ingressar na Solidus Capital é um passo empolgante. Nossas discussões sobre as intenções, desafios e desenvolvimentos dos mercados do Brasil, e América do Sul, apresentaram um cenário empolgante e com muito a ser aprendido. Paralelamente, a discussão com a equipe sénior decorreu com toda a transparência, empatia e flexibilidade necessárias, criando um ótimo ambiente durante o processo."

A partir de agora, Neto será responsável pelo desenvolvimento e implementação da estratégia Solidus para o Brasil e América do Sul; construir e gerenciar relacionamentos com clientes, parceiros e acionistas; estruturar e gerenciar a equipe local; bem como garantir a conformidade com a regulação local.

Desta forma, a Solidus Capital continua avançando em sua consolidação como líder no Ecossistema de Ativos Digitais, com foco em clientes de alta renda - High/Ultra High Net Wealth Individuals.

Sobre a Solidus

A Solidus é a empresa líder em Private Equity para Ativos Digitais na América Latina. Fornece um balcão único para Ativos Digitais com serviços agnósticos e redundância de provedor onde U/HNWI, Wealth Advisors, Family Offices, Private Banks podem ser expostos a esta nova classe de ativos.

