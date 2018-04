Sotera Health LLC annonce son intention de vendre le segment Isotopes médicaux de Nordion à BWXT

« Les besoins mondiaux en technologie gamma se sont considérablement développés, car la demande de stérilisation d'applications médicales et non médicales s'est accélérée en réponse à l'accroissement des exigences réglementaires mondiales et à l'augmentation des besoins en matière de soins de santé », a déclaré Michael Petras, président-directeur général de Sotera Health. « La vente permettra à BWXT d'entrer dans le domaine des isotopes médicaux avec des employés très qualifiés et des établissements spécialisés qui sont reconnus comme les meilleurs du secteur. Unique prestataire mondial entièrement intégré de services essentiels destinés à l'industrie des soins de santé, Sotera Health est enchantée par la valeur additionnelle que Nordion apportera à nos clients gamma et à nos autres entreprises phares, Sterigenics et Nelson Labs. »

Par le biais de cet accord, BWXT acquerra essentiellement l'ensemble des actifs Isotopes médicaux de Nordion, et notamment les activités radiochimiques et les services de fabrication en sous-traitance à Kanata, ainsi que les activités d'isotopes médicaux situés à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Les deux sociétés continueront d'exercer leurs activités depuis l'établissement agréé de pointe de Nordion situé à Kanata, dans l'Ontario. Près de 150 employés seront transférés vers BWXT à l'issue de la vente.

« Nordion continuera de se concentrer sur l'accélération de la croissance des technologies gamma, et notamment le cobalt 60 industriel et médical qui s'adapte parfaitement à la mission plus large de Sotera Health qui consiste à Protéger la santé mondiale™ », a déclaré Kevin Brooks, président de Nordion.

À propos de Sotera Health :

Sotera Health LLC, avec ses entités commerciales, est le principal protecteur mondial entièrement intégré de la santé globale. Avec plus de 500 années cumulées d'expertise scientifique, la société garantit la sécurité des soins de santé en fournissant des services essentiels destinés aux secteurs des dispositifs médicaux, des tissus, des aliments et à l'industrie pharmaceutique. Sotera Health exploite plus de 61 établissements répartis dans 13 pays. La société emploie plus de 2600 personnes et touche la vie de plus de 180 millions de personnes dans le monde chaque année. Sotera Health est au service de plus de 5000 clients dans le monde entier, notamment 75 des 100 plus grands fabricants de dispositifs médicaux.

Sotera Health commercialise ses produits par le biais de ses trois sociétés phares, Nelson Labs™, Nordion® et Sterigenics®, avec la mission d'assurer la sécurité des soins de santé, jour après jour. Nelson Labs propose des tests microbiologiques et analytiques, ainsi que des services de conseil, pour accompagner ses clients dans le développement et l'entretien de solutions de stérilisation dans les secteurs des dispositifs médicaux, des produits tissulaires/implantables, pharmaceutique et biologique. Nordion est le premier fournisseur mondial de cobalt 60 utilisé dans le processus de stérilisation aux rayons gamma, ainsi que d'isotopes médicaux utilisés dans le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies et cancers. Sterigenics propose des solutions complètes de stérilisation et d'ionisation en sous-traitance destinées aux secteurs des dispositifs médicaux, de la sécurité alimentaire, des matériaux à haute performance et à l'industrie pharmaceutique.

Sotera Health LLC est détenue par les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et GTCR. Rendez-vous sur les sites suivants pour plus d'informations sur Sotera Health (soterahealth.com), Nelson Labs (nelsonlabs.com), Nordion (nordion.com) et Sterigenics (sterigenics.com).

Contacts : Paul Monlezun

Public Affairs Advisors

613-222-7184

paul.monlezun@publicaffairsadvisors.com





Kristin A. Gibbs

Directrice marketing

Sotera Health LLC

kgibbs@soterahealth.com

440-262-1412

SOURCE Sotera Health

