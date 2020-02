Spielwarenmesse bat tous les records d'internationalité et de qualité

La progression du nombre de visiteurs a été la plus forte chez les visiteurs de Grande-Bretagne et des USA. La demande est restée stable. Le CEO du distributeur israélien Hot Stuff Toys Shay Mugrabi visite régulièrement le salon: „Ce salon est le meilleur salon de la branche au niveau international. Nous y trouvons chaque année de nouveaux produits, de nouveaux exposants et services". Paola Zuzunaga de la société Caramba a fait le voyage du Pérou à Nuremberg et souligne: „Le salon Spielwarenmesse est unique; il présente une offre très internationale et variée".

Les exposants font écho. 92 % d'entre eux ont été satisfaits à très satisfaits et soulignent la qualité des visiteurs professionnels. Selon le vice-président de Craze Florian N.Lipp „pour nous le salon de cette année a été le plus porteur au vu de la qualité exceptionnelle des visiteurs. Nous avons pu rencontrer en l'espace de quelques jours les décideurs les plus importants de tous les canaux de distribution". Le CEO de Safari Alexandre Pariente de compléter: „Nous revenons toujours à Spielwarenmesse. Il n'existe aucune autre manifestation comparable qui puisse réunir autant de partenaires potentiels". Cet exposant est fidèle au salon depuis plus de 25 ans.

Une autre société exposante a profité de sa présence à Spielwarenmesse pour fêter son 75ème anniversaire: Mattel a soufflé ses bougies sur son stand. Les exposants considèrent à 97% que le salon est un outil de marketing de prédilection. Pour les startups c'est l'occasion ou jamais de nouer des contacts: Ögeday Uçurum, co-fondateur de Toyi Oyun ve Tasarim de Turquie: „Spielwarenmesse est le lieu pour réaliser nos affaires. Par ailleurs nous étions représentés cette année à la TrandGallery ce qui nous a offert beaucoup d'opportunités".

Les trois tendances „Toys for Future", „Digital goes Physical" et „Be You!" ont été très bien accueillies par les exposants et les visiteurs. En effet elles reflètent parfaitement l'évolution actuelle du marché. L'accent est mis sur la tolérance, l'inclusion, la mise en réseau des jouets classiques et numériques et l'environnement. Le directeur des ventes de la société thaïlandaise PlanToys Alain De Rauw à ce sujet: „Le salon Spielwarenmesse traduit notre philosophie de la durabilité dont l'empreinte sera encore plus forte à l'avenir dans notre branche". Ce thème sera encore plus largement illustré lors des éditions futures du salon.

Les organisateurs du salon donnent aux visiteurs les moyens de faire face aux défis qui se posent dans le commerce. Les produits auxquels a été attribué le ToyAward permettent de mieux cerner les 120 000 nouveautés présentées au salon. Gollnest & Kiesel est un des lauréats. Son vice-président Thorsten Koss souligne que „le ToyAward honore un produit innovant et permet surtout d'attirer l'attention. Les échos très positifs que nous avons reçus le confirment".

L'espace dédié aux conférences et les manifestations réservées à différents groupes-cible sont également très bien reçus. La société espagnole Melbot était représentée à l'espace interactif Tech2Play. Le CEO Ivan Exposito Sanchez à ce sujet: „Les visiteurs du monde entier ont ainsi pu tester directement nos produits. L'ambiance était fantastique". La directrice de Sieper Britta Sieper souligne également la particularité du salon: „à notre époque numérisée le salon est une plateforme essentielle pour nouer des contacts et renforcer des contacts existants". La plupart des exposants partagent cet avis. 92% d'entre eux comptent participer à la prochaine édition du salon 2021, du 27 au 31 janvier 2021.

Le président du directoire de Spielwarenmesse eG. Ernst Kick résume: „La part importante des visiteurs internationaux et l'ambiance très positive parmi les exposants montrent si besoin en était que le salon est vraiment tourné vers l'avenir. Nous avons posé à temps les jalons qui permettent à notre branche de s'engager avec succès pour les mois à venir".

Spielwarenmesse®

Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet, des hobbys et des loisirs. Le salon est une plateforme de communication et d'affaires pour 2800 entreprises nationales et internationales. L'occasion pour environ 65.000 acheteurs et représentants du commerce spécialisé de plus de 130 pays de découvrir les nouveautés et d'acquérir une vue d'ensemble de la branche. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne.

Dates du salon Spielwarenmesse®: du 27 au 31 janvier 2021

