Spin Master demanda a Mattel por violación de patente respecto a patentes relacionadas con el galardonado juguete Bakugan®

Spin Master posee derechos de patente en importantes mercados de todo el mundo para proteger el mecanismo de transformación asociado con sus galardonados y exitosos juguetes Bakugan®. En un proceso recientemente entablado por Spin Master, la empresa argumentó que los juguetes Mecard de Mattel violan como mínimo dos de las patentes estadounidenses de Spin Master que comprenden el mecanismo de transformación. Spin Master alega que Mattel ha utilizado la tecnología patentada de Spin Master en sus juguetes Mecard para crear transformaciones dinámicas de juguetes.

Con fundamento en información pública, en 2016 Mattel, mediante una corporación extranjera, adquirió una participación en SonoKong Co Ltd, que licencia a Mattel los juguetes Mecard presuntamente violatorios. Sonokong era un exdistribuidor coreano de los juguetes Bakugan®. Spin Master ya ha obtenido un fallo favorable de violación de patente contra un revendedor estadounidense de ciertos productos Turning Mecard previos en un tribunal federal estadounidense. La demanda estadounidense sigue a tres otras demandas por violación de patente, que involucran la tecnología Bakugan y los juguetes Mecard, entabladas en 2017 contra Mattel en Canadá, México y Australia. Esos procesos continúan su curso.

Las demandas de Spin Master contra Mattel, a su vez, siguen a tres otras demandas por violación de patente entabladas por Spin Master y que involucran la tecnología Bakugan®. Estas demandas, presentadas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, alegan que Alpha Group, una subsidiaria de una empresa china, ha violado patentes de Spin Master al fabricar y vender su línea de juguetes que se transforman Screechers Wild!™.

"A lo largo de los años, organizaciones como la Asociación de la Industria de los Juguetes (Toy Industry Association) han galardonado a Spin Master por ser una de las empresas más innovadoras de la industria. No escatimamos esfuerzos para proteger y hacer cumplir nuestra propiedad intelectual contra otros que injustamente tratan de aprovecharse de nuestras innovaciones. Es lamentable que nuestra competencia no respete nuestros derechos de propiedad intelectual o no invierta en sus propias innovaciones", declaró Ben Gadbois, presidente global y director de Operaciones de Spin Master. Ronnen Harary, codirector ejecutivo y cofundador de Spin Master, agregó: "Bakugan fue un fenómeno mundial del sector de los juguetes y nos hemos esforzado, y continuamos esforzándonos, por proteger nuestra innovadora tecnología transformadora en la mayoría de las principales regiones del mundo. Tenemos previsto relanzar la propiedad Bakugan a escala global en 2019, y creemos que nuestras patentes protegen la tecnología utilizada en el producto. Spin Master espera que la competencia respete la propiedad intelectual de Spin Master y tomaremos medidas contundentes si consideramos que nuestros derechos se están violando".

Acerca de Spin Master

Spin Master (TSX:TOY; www.spinmaster.com) es una empresa global líder dedicada al entretenimiento infantil que crea, diseña, fabrica, licencia y comercializa una cartera diversificada de innovadores juguetes, juegos, productos y propiedades de entretenimiento. Spin Master se conoce mejor por sus galardonadas marcas, entre ellas Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® y PAW Patrol®. Desde 2000, Spin Master ha recibido 92 nominaciones a los premios por el Juguete del Año (Toy of the Year, TOTY) de la Asociación de la Industria de los Juguetes (Toy Industry Association, TIA) y ha obtenido 28 triunfos en una variedad de categorías de producto, entre ellas 13 nominaciones a los TOTY por el juguete innovador del año, más que cualquier otro competidor. Hasta la fecha, Spin Master ha producido seis series de televisión, entre ellas el éxito de 2007 Bakugan Battle Brawlers y el actual éxito PAW Patrol, que se transmite en más de 160 países y territorios del mundo. Spin Master emplea a más de 1.600 personas a nivel mundial y cuenta con sedes en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, el Reino Unido, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, los Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

