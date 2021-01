Spoločnosť JUD care získala schválenie FDA pre svoju prenosnú nemocničnú izbu sRoom

„Keďže svet pokračuje v boji proti pandémii COVID-19, JUD care pevne verí, že naše inovatívne riešenie izolácie pacientov sRoom môže slúžiť ako efektívny nástroj v tomto boji," hovorí He Wei, prevádzkový riaditeľ spoločnosti JUD care. „Na základe našej misie „Empower Healthcare with Technology and Commerce" (Posilniť starostlivosť o zdravie pomocou technológií a obchodu) sa zaväzujeme dodávať efektívne, spoľahlivé a vysoko kvalitné riešenia. Získanie schválenia FDA je dôležitým prvým krokom, ktorý pomôže americkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a inštitúciám vírus ovládnuť a zaistiť zdravie obyvateľov v celej krajine."

Spoločnosť JUD care už odštartovala svoj Medzinárodný partnerský program, aby pomohla priniesť miestnosť sRoom organizáciám po celom svete. sRoom je izba s rozmerom viac ako 6 metrov štvorcových. Ide o izolačnú miestnosť s podtlakom pre jednu osobu za, ktorú je možné postaviť iba za 10 minút, čo je neuveriteľne užitočné pre mimoriadne situácie v zdravotníctve, najmä pri infekčných a respiračných ochoreniach. Okrem toho je miestnosť vysoko flexibilná a ľahko sa nasadzuje s opakovane použiteľnou vrchnou časťou, ktorú je možné po použití dezinfikovať, zložiť a uložiť.

Vďaka svojej schopnosti zabezpečiť okamžitú izoláciu pacientov a účinnú kontrolu infekcie pomáha sRoom v tomto kritickom čase zvýšiť účinnosť lekárskych a zdravotníckych zariadení. Vďaka svojim funkčným a vysoko spoľahlivým funkciám je to výhodná jednorazová investícia, ktorá môže priniesť nepretržitú hodnotu v širokom spektre scenárov.

O spoločnosti JUD care

Spoločnosť JUD care je jedným z popredných high-tech podnikov v oblasti inteligentných medicínskych a zdravotníckych riešení. Spoločnosť JUD care so sídlom v meste Šen-čen v Číne má kompletnú sieť pre výskum a vývoj, marketing a služby a viac ako 1 400 zamestnancov. Jej produkty a služby nájdete vo viac ako 3 000 nemocniciach v 30 provinciách po celej Číne a vo viac ako 35 krajinách a regiónoch po celom svete.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://s-room.clearofchina.com/, alebo nás sledujte na: https://www.linkedin.com/company/judcare/ a https://twitter.com/JUDcare

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418766/image_1.jpg

SOURCE JUD care