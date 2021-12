Startup disponibiliza enciclopédia digital gratuita com vídeos educativos

A Enciclokids é um espaço virtual que organiza os vídeos de acordo com a disciplina, a idade e o ano escolar. "O material, que foi produzido por alunos sob orientação de professores, funciona como um aliado na aplicação do conteúdo proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas escolas. Protagonismo e tecnologia são pontos importantes da BNCC e os vídeos disponibilizados na Enciclokids têm como fundamento essas diretrizes, além de abordarem assuntos relevantes para o desenvolvimento social e educacional de jovens e crianças", afirma Vitor Azambuja, cofundador do De Criança Para Criança.

A diversidade, a abordagem lúdica dos temas e a linguagem adequada para cada faixa etária faz com que as crianças aprendam de forma simples e eficiente. No episódio "Hoje é Dia de Oferta", por exemplo, a Matemática é o assunto principal de uma brincadeira entre amigas, que fazem compras no supermercado. O vídeo, criado por alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, pode ser assistido no link: https://www.youtube.com/watch?v=iYTQv8Tp2_g.

Já a animação que leva o título de "1969", feita por estudantes do 4º ano, conta como foi possível realizar o sonho do homem de viajar pela primeira vez à lua em 1969 e faz parte da disciplina de História. Para assistir, basta acessar: https://www.youtube.com/watch?v=51C1UTnK3GE.

As temáticas que não estão diretamente relacionadas às disciplinas tradicionais abordam assuntos como "A importância da Água" (https://www.youtube.com/watch?v=_G-7w7laOyU), higiene bucal em "Cleiton e a escova de dentes" (https://www.youtube.com/watch?v=gmZ9hjoM0ok), solidariedade em "O Inverno Chegou" (https://www.youtube.com/watch?v=sLeEZaQ7VI4), entre outros.

Além disso, alguns conteúdos são acessíveis a portadores de deficiência visual, como "A Menina que Lutou por Seus Direitos" (https://www.youtube.com/watch?v=VetOmt5E0RM), "Vamos Combater a Dengue" (https://www.youtube.com/watch?v=SDzzF2Ow5mc&t=5s) e "Alegria e Tristeza" (https://www.youtube.com/watch?v=3OPMfI3c02U&t=1s), por exemplo, já que contam com tradução para LIBRAS e áudio descrição.

"A Enciclokids tem o objetivo de democratizar o aprendizado com ludicidade, mas sem deixar de lado assuntos importantes. Além disso, esse acervo é uma maneira de colaborar para que os professores trabalhem em sala de aula com vídeos atrativos, levando conhecimento e fazendo com que as escolas sejam espaços mais inclusivos", finaliza Gilberto Barroso, sócio de Azambuja.

Sobre o De Criança para Criança

O programa De Criança para Criança oferece um leque de metodologias de educação híbrida para escolas de todo o mundo. Do futuro para a escola, a proposta da startup é oferecer às crianças a oportunidade de serem protagonistas, colocando-as no centro da aprendizagem. Através de uma plataforma simples, os professores são orientados a serem mediadores, fazendo com que os próprios alunos desenvolvam conhecimento sobre temáticas diversas. A partir de discussões, constroem coletivamente histórias, fazem desenhos e gravam locuções relativas às narrativas criadas, que posteriormente serão transformadas em animações feitas pelo DCPC, expandindo os horizontes educacionais.

