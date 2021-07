Startup lança metodologia inédita para quem busca empreender

Para quem já atua no mercado, mas não está satisfeito com sua performance, a Lance Certo oferece as TIPs. São um conjunto de tendências para cada rodada que chegam via Telegram pré-live (antes do jogo) ou in live (durante a partida). Com as TIPs é possível saber se seu investimento é Over ou Under HT (com resultados previstos antes ou depois do intervalo), ou se é back (Entrada a favor).

Se o trader quer atuar apenas nos finais de semana, paralelamente com outras atividades, a Lance Certo, envia pelo Telegram uma relação selecionada com as modalidades indicadas caso a caso, com níveis de acerto que passam de 90%. Tudo pronto, sem necessidade de grandes cálculos ou estatísticas.

A Lance Certo atua há mais de sete anos no mercado e, nos últimos quatro, de forma totalmente automatizada e estratégica. Com isso, armazenou dados de mais de 100 mil ações que alimentam suas ferramentas em tempo real. Seu fundador - Anderson Salgado é um dos maiores traders brasileiros e conhece tudo desse mercado.

"A Lance Certo atua de forma totalmente automatizada e estratégica. Isso tornou possível armazenar dados de mais de 100 mil jogos", afirma Anderson Salgado.

São poucas as modalidades de investimentos que cresceram tanto nos últimos anos quanto o trading esportivo. Casas especializadas em investimentos para jogos de futebol se profissionalizaram e movimentam bilhões de dólares no mundo todo. Há dois tipos de empreendedores nesse segmento: os que ganham dinheiro e aqueles que alimentam esse sistema.

No Nível Premium, os traders recebem as informações 24 horas por dia. São métricas, percentuais, gestão de banca, enfim, o mercado já estudado com as estratégias do próprio Anderson divididas com os clientes.

A Lance Certo tem quebrado paradigmas nesse mercado alcançando resultados surpreendentes. Na liderança do setor no mercado brasileiro, a empresa divide seu aprendizado em experiência, e em uma oportunidade rara de ganhos financeiros seguros no mercado trader esportivo.

Para conhecer todos os detalhes, acesse o site https://lancecertotips.com.br/produtos ou o instagram @lancecerto.oficial.

Website: https://lancecertotips.com.br/produtos/

