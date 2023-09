Startup traz conceito americano para mercado de carnes especiais

Projeto liderado por ex-Burger King e Starbucks promete expansão para todo território brasileiro

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O cada vez mais aquecido mercado nacional de carnes especiais passa a contar com uma solução que foca nos padrões americanos de cortes e em estratégia oposta às consolidadas boutiques. Nova marca do segmento, a Br Steaks propõe entregar facilidades e qualidade superior para o consumidor, por meio da compra online e delivery, acompanhando o modelo utilizado nos Estados Unidos.

Os steaks chegam ao consumidor com espessuras mais generosas que as praticadas no Brasil. Alguns deles, como o Tomahawk (corte da costela servido com grande pedaço de osso) e o Ribeye (parte mais macia do contra-filé) possuem cerca de 4,5 cm de altura, seguindo o padrão USDA Prime do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, propiciando um melhor controle do ponto, suculência e maciez.

"Buscamos entregar ao nosso consumidor aquilo que ele encontra quando consome carne nos EUA e para isso ele nem precisa sair do sofá, pois a compra feita em nosso aplicativo pode ser realizada em menos de 30 segundos, com entrega do produto em casa, sem cobrança de frete", explica o COO do projeto, Breno César, executivo com passagens por Burger King e Starbucks.

A marca surgiu na aposta de que esse tipo de produto deve acompanhar o que aconteceu com o vinho no passado e o desenvolvimento vivido por cervejas e cafés especiais. Para suprir essa demanda, o projeto foi concebido para atender às 50 maiores cidades do Brasil em pouco tempo.

"Há alguns anos, o consumidor de carne não se preocupava com a origem ou com a raça do gado. Da mesma forma, tudo se concentrava em 3 ou 4 cortes. Isso tem mudado em uma velocidade muito alta. Nosso modelo de negócios permite uma rápida expansão para todo o país, sem a necessidade de grandes investimentos" completa César.

A Startup ainda garante buscar a valorização dos pequenos produtores e, principalmente, daqueles que primam por bons tratos aos animais e sustentabilidade ambiental. "Do cuidado com o pasto, ao tratamento dedicado ao gado, tudo é pensado para que o steak que você desfruta seja resultado de um processo sustentável e próspero, beneficiando milhares de famílias e levando seu lindo trabalho para o mundo todo", diz em seu site oficial.

