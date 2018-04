Stockage composable NVMe all-flash mutualisé grâce au nouveau Supermicro RSD 2.1

Supermicro RSD permet aux fournisseurs de services cloud, aux opérateurs de télécoms et aux sociétés Fortune 500 de créer leurs propres centres de données définis par logiciel agiles et efficients ou d'étendre leurs centres de données existants. Supermicro RSD fait appel à Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD), qui est l'architecture de centre de données alignée sur le secteur et fondée sur des normes ouvertes. Intel RSD aide les grands centres de données à prendre en charge de nouvelles applications axées sur les données qui requièrent d'importants volumes de stockage très rapide, tout en offrant une plus grande rapidité, une plus grande agilité et une plus grande automatisation. Dans un environnement caractérisé par la croissance explosive des centres de données, Intel RSD offre un modèle d'infrastructure plus flexible et plus évolutif, plus sûr et permettant une plus grande maîtrise, tout en offrant d'importantes économies en termes de dépenses en capital et de dépenses d'exploitation.

Supermicro RSD gère des armoires de serveurs ventilés, le stockage et le réseau avec les interfaces de programme d'application (API) Redfish Restful standard qui restent les mêmes pour tous les différents fabricants et plusieurs générations de serveurs. Supermicro RSD 2.1 offre de hautes performances, une haute densité et un stockage NVMe ventilé pour une plus grande efficience de centres de données, une meilleure exploitation et une réduction des coûts. Fondée sur la spécification Intel RSD version 2.1, cette technologie marque le début d'un changement radical vers le déploiement d'ensembles de ressources véritablement ventilés dans des centres de données de grande envergure permettant d'améliorer sensiblement l'efficience des centres de données, d'améliorer leur exploitation et d'en réduire les coûts.

« Occupant à peine 1U d'espace armoire, nos systèmes de stockage NVM all-flash prennent en charge 32 disques SSD NVMe 2,5" permutables à chaud pour un demi-pétaoctet de stockage haute performance avec Supermicro RSD 2.1 pouvant être partagés par 12 hôtes en même temps », explique Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Avec des nœuds de serveurs dynamiquement composables, une exploitation efficiente du stockage et des ressources de calcul indépendamment évolutives, nos solutions RSD 2.1 avec stockage NVMe ventilé de pointe sont parfaites pour les centres de données d'hyper-échelle efficients et flexibles. En fait, nous avons déjà déployé ces systèmes à 32 disques effectuant des charges de travail Hadoop pour une grande entreprise automobile. »

Pour une compatibilité optimale, Supermicro RSD 2.1 fonctionne sur tous les systèmes de serveurs et de stockage de génération X11 prenant en charge les processeurs Intel® Xeon® Scalable, ainsi que sur les systèmes de serveurs et de stockage de génération Supermicro X10 prenant en charge la famille E5-2600 v4 des processeurs Intel® Xeon®. Cette compatibilité matérielle intergénérationnelle permet aux clients Supermicro de protéger leur investissement, et elle leur offre la flexibilité soit de créer de nouveaux centres de données, soit d'étendre leurs centres de données existants. En outre, Supermicro RSD 2.1 est intimement intégré à d'autres couches logicielles de gestion de centres de données telles qu'OpenStack faisant appel aux API Restful Pod Manager qui permettent le déploiement d'infrastructure cloud de bout en bout.

La méthode traditionnelle pour renforcer les ressources des centres de donnés consiste souvent à ajouter des nœuds de serveurs avec des ratios de calcul, de réseau et de stockage fixes. En raison des cycles de vie différents de ces ressources, une mise à niveau globale du jeu intégral de nœuds de serveurs entraîne souvent une perte prématurée d'investissements précieux et une sous-exploitation des ressources. C'est la raison pour laquelle des solutions Supermicro pour le stockage NVMe ventilé peu gourmant en ressources comme NVMe-oF (NVMe over Fabric) sont si importantes pour les clients qui souhaitent créer des centres de données d'hyper-échelle plus efficients et plus flexibles.

Pour plus d'informations, regardez cette vidéo Supermicro RSD 2.1 peu gourmande en ressources : https://www.youtube.com/watch?v=84AL3V4HuJ4. Des informations sur Supermicro RSD sont également disponibles sur http://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm.

Autres caractéristiques principales de Supermicro RSD 2.1 :

Un tableau de commandes interactif qui donne aux administrateurs de centres de données une vue d'ensemble de tous les actifs physiques gérés par RSD

Une vue topologique interactive de l'armoire et du châssis dans l'interface utilisateur Supermicro Pod Manager. Les administrateurs peuvent également sélectionner le châssis dans l'armoire pour obtenir des informations précises pour chaque composant, comme l'adresse IP du BMC, la position physique dans l'armoire et les capacités correspondantes.

Analytique et télémétrie à propos de la vue d'ensemble du système, de l'utilisation, de l'unité centrale, de la mémoire et des nœuds composés. Les données historiques n'aideront pas seulement les utilisateurs à comprendre comment leurs systèmes sont utilisés, mais également à prédire les futurs comportements éventuels du système.

Les clients peuvent d'ores et déjà évaluer la flexibilité, les performances, l'efficience et la gérabilité des systèmes RSD 2.1 de Supermicro dans les Supermicro RSD Solution Centers. Chaque centre permet des visites sur site comme un accès à distance, grâce à quoi les clients peuvent configurer dynamiquement les ressources matérielles pour des charges de travail particulières à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) RSD ou l'interface à ligne de commande (CLI).

Pour découvrir les Supermicro RSD Solution Centers et commencer à expérimenter vos propres charges de travail, contactez dès aujourd'hui Supermicro à : total_solutions@supermicro.com.

Suivez Supermicro on Facebook sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et annonces.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (NASDAQ: SMCI), l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique dans le nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Les autres marques, noms et marques commerciales appartiennent tous à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/663839/Super_Micro_Computer_Peta_scale_NVMe.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com