Stor virkning med ditt ønskeformat - Velg ditt format hos Onlineprinters

onlinetrykkeriet Onlineprinters har også for det mest fleksible markedsføringsinstrumentet fri formatinntasting i nettbutikken: flyers. Det håndterlige reklamemediet kan tilpasse alle bruksområder, fra den minste størrelsen 7 x 10 cm til maksimalt 21 x 31 cm. Med ønsket format kan kundene få sitt reklamebudskap i uvanlige formater og fullføre kreative ideer for å oppnå en større virkningsgrad: "Flyers lever av førsteinntrykket, format og følelse har for dette reklamemiddelet også en spesielt stor rolle", sier Christian Würst, Chief Commercial Officer (CCO) i Onlineprinters. "Men også for andre produkter oppnår en nøyaktig tilskjæring den beste reklamevirkningen - form follows function."

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/659598/Onlineprinters.jpg )

Innføringen av ønskeformat for flyers, hefter og magasiner er en nyhet i nettbutikken for storformatprodukter som plakater, reklamebannere, selvklebende folie, fototapeter, flagg og reklameskilt der formatet kan velges fritt. Egnet for alle typer anledninger: Eksakt tilpassede utstillingssystemer, reklameskilt står i korrekt forhold til dørkarmen, reklamebannere er eksakt tilpasset firmaporten.

Om bedriften

Onlineprinters-gruppen regnes som det ledende onlinetrykkeriet i Europa, har flere enn 1 400 ansatte, og produserte i fjor mer enn 2,5 milliarder reklamemidler. Flere enn 1 500 trykkprodukter fra visittkort, brevark og flyers via kataloger, hefter og magasiner til storformat-reklamesystemer, selges via 18 nettbutikker til 800 000 kunder i 30 land i Europa. Internasjonalt er onlinetrykkeriet kjent under navnet Onlineprinters, i Tyskland opptrer firmaet under navnet diedruckerei.de. Den britiske markedslederen Solopress og hovedaktøren i det skandinaviske markedet, LaserTryk, er del av Onlineprinters-gruppen.

