Suning révèle comment la vente au détail intelligente remodèlera l'avenir des affaires au 2018 Boao Forum for Asia

La conférence annuelle BFA de cette année, qui a été organisée du 8 au 11 avril à Boao, une ville de la province d'Hainan située du sud de la Chine, a pour thème « Une Asie ouverte et innovante pour un monde doté d'une plus grande prospérité ». La conférence, qui est dédiée aux 40 ans de réforme et d'ouverture de la Chine, a mis en évidence des mots clés tels que « réforme », « ouverture » et « innovation ». En matière d'affaires, ces tendances sont déjà devenues les plus importantes de l'industrie de la vente au détail en raison de la transformation technologique actuelle.

M. Sun Weimin, vice-président de Suning.com, qui s'est exprimé lors de l'événement, a déclaré : « L'avènement de la vente au détail intelligente porte sur le traitement automatique des données de tous les facteurs de vente au détail, dont les produits, la logistique, le processus de vérification, l'atteinte d'un approvisionnement, de ventes et de services plus intelligents, l'utilisation de plus en plus omniprésente d'innovations technologiques appliquées, y compris l'omnicanal, l'Internet des objets (IDO), l'analyse de mégadonnées, l'intelligence artificielle (IA), la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV). Le modèle linéaire de "fabrication, vente, consommation" sera remplacé par un modèle d'"expérience, achat, fabrication". L'objectif principal est de fournir continuellement de meilleurs produits et services pour stimuler la satisfaction des consommateurs et les avantages industriels en créant de meilleures expériences de vie pour les personnes dans le contexte du progrès de la consommation. »

Le livre blanc « Meilleure vie en 2018 : vente au détail intelligente », qui a été lancé lors de l'événement, présente des recherches sur les pratiques de vente au détail intelligente des plus grands acteurs de l'industrie, y compris Suning, Alibaba et JD. L'étude partage une analyse des futures tendances, des prévisions, des opportunités et des défis pour l'industrie et démontre un écosystème de vente au détail intelligent en Chine pour les consommateurs, les entreprises, les experts et les spécialistes. Le livre blanc souligne que la recherche croissante de meilleures expériences de vie et d'achats favorisera le développement de la vente de détail intelligente et que les innovations technologiques et la capacité d'intégrer tous les facteurs et scénarios de consommation sont essentielles.

Suning, qui est une société de vente au détail O2O (en ligne à hors-ligne) dotée de plus de 27 ans d'expérience et de 600 millions de clients enregistrés issus d'industries diverses, a utilisé ses propres atouts pour répondre aux nouvelles opportunités du changement. Suning, qui se base sur la stratégie de développement de vente au détail intelligente, apporte un certain nombre de pratiques commerciales innovantes pour répondre aux demandes avancées des consommateurs. Celles-ci comprennent Suning Cloud Store, Suning.com Direct-sales Store, Suning Unmanned Biu Store, Suning Ji Wu et SuFresh. La stratégie de Suning fournira également une solution intelligente pour marquer le début de l'ère de l'impression 3D dans l'industrie de la vente au détail et stimuler le développement efficace des affaires. Au cours des trois prochaines années, Suning prévoit d'ouvrir 15 000 magasins connectés à Internet et d'exploiter un total de 20 000 d'ici 2020.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine, avec deux sociétés cotées en Chine et au Japon respectivement. En 2017, Suning Holdings Group s'est classé au second rang de 500 meilleures entreprises privées de Chine avec des recettes annuelles de 65,7 milliards USD (412,95 milliards RMB). Suning, qui a pour mission de « Mener l'écosystème à travers les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », a renforcé et élargi ses activités principales à travers huit industries verticales : Suning.com, Logistics (logistique), Financial Services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Media & Entertainment (média et divertissement), Sports et Investment (investissement), parmi lesquelles Suning.com a été listé sur la liste Fortune Global 500 de 2017.

Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : www.suningholdings.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/664738/Suning_Vice_President_keynote_speech.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/664739/Ji_Wu_Suning_store.jpg

SOURCE Suning

Related Links

http://www.suningholdings.com