Superando a Mick Jagger y Billy Joel, Charlie Mitchell, el australiano de 16 años producido por Narada Michael Walden, la productora de Whitney Houston, debuta en el puesto n.° 1 de las listas de música contemporánea para adultos

"En este momento nos están inundando de solicitudes. Esta mañana nos despertamos con una bandeja de entrada de correo electrónico que estaba tan llena que la gente nos llamaba para decirnos que sus correos electrónicos estaban rebotando", comentó Stenger.

"Esto no me sorprende", afirmó Evans. "Lo supe en el momento en que lo vi".

La canción "Even After" fue escrita por Evans de una manera única. La primera estrofa transmite las palabras de un ser querido que puede haber perdido a alguien de alguna manera, mientras que en la segunda estrofa y el puente habla la persona que hemos perdido.

"Mientras la escribía, y me tomó años poder hacerlo tras la trágica y prematura muerte de mi madre, supe que pese a ser cantante, no podía lograr interpretarla yo mismo. Estaba demasiado ligado a ella. Cuando descubrí a Charlie en las redes sociales, supe que el chico tenía la vulnerabilidad que le podría dar una oportunidad. La gente la interpretará a su manera. Algunos piensan que se trata de una ruptura amorosa, otros piensan que se trata de la muerte de alguien", dice Evans. "Lo que no esperaba era lo talentoso que era Charlie, y su capacidad única de "alma vieja" para interpretar esta canción siendo tan joven. Es realmente extraordinario".

Las palabras de Narada Michael Walden fueron mucho más sencillas: "Charlie Mitchell es una superestrella en ciernes. Me alegra que Brian me lo haya presentado, y tenemos mucho trabajo por hacer juntos".

La canción "Even After" se puede descargar por Apple iTunes, Spotify y otras plataformas de descarga de música. Su sitio web oficial es charliemitchellmusic.com y su página de Facebook es Facebook.com/CharlieMitchellMusic, donde contaba con más de 35.000 seguidores antes de que Walden comenzara a producirlo.

La lista se puede ver en https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

FUENTE ESW Management

