Supermicro anuncia disponibilidade global de sistemas inteligentes de edge computing com processadores Intel Xeon D

"Temos o prazer de oferecer nossos sistemas otimizados de edge computing de alto volume no mundo todo graças ao aumento de nossas fábricas e de nossa capacidade", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossos sistemas mais recentes são projetados para condições severas com as CPUs e GPUs de desempenho mais alto disponíveis. A Supermicro tem a capacidade diferenciada de oferecer rapidamente soluções otimizadas pelo setor, da edge computing até o data center, utilizando a abordagem de nossa Building Block Solution ® . Também nos empenhamos em diminuir a pegada de carbono de nossos servidores, resultando em menos emissões e em um planeta mais verde."

A Supermicro está apresentando uma seleção de novos sistemas, incluindo versões atualizadas do popular sistema IP65 Outdoor Edge e das linhas de produtos Supermicro Hyper-E, todas desenvolvidas com a excelente CPU Intel Xeon e vários fatores de forma. Esses sistemas são todos aplicações otimizadas para computação e inferência na borda e estão disponíveis em todo o mundo.

Os sistemas de edge computing da Supermicro incorporam as mais recentes CPUs Intel Xeon, como a linha Intel Xeon D e os processadores escaláveis Intel Xeon de 3a geração. Como resultado, os servidores da Supermicro desenvolvidos com essas CPUs mostram um aumento de desempenho em relação às gerações anteriores de sistemas, produzindo mais trabalho por watt de eletricidade.

"Como os dados continuam a ser processados fora do data center tradicional, os clientes estão procurando soluções para abordar os casos de uso mais exigentes, a fim de criar uma melhor experiência em geral para os principais usos de redes e borda e cargas de trabalho", afirmou Jeni Panhorst, vice-presidente e gerente geral da divisão de edge computing da Intel. "Nossa colaboração com a Supermicro amplia o alcance dos sistemas necessários para atender à demanda em ambientes robustos e permite que novas soluções sejam oferecidas para ajudar a aumentar a inovação e reduzir os custos para muitas empresas."

Os sistemas com I/O frontal e de profundidade curta são cruciais para ambientes de edge computing em que o espaço físico possa ser limitado. Esses sistemas podem precisar operar em instalações distantes de data centers climatizados e sem interrupções. A Supermicro continua a inovar com servidores que podem ser instalados em ambientes ao ar livre, como a plataforma de servidores IP65 montada em polos para 5G e borda inteligente. Mudar a inferência de IA para a borda da rede permite que se tomem decisões mais rápidas sem o uso da valiosa largura de banda da rede para se comunicar com um centro de dados remoto.

Supermicro na Embedded World 2022

A Embedded World 2022 é um centro de transferência de conhecimentos e de diálogo entre desenvolvedores de sistemas integrados, especialistas internacionais e tomadores de decisões. A conferência Embedded World revela diversos aspectos do setor de tecnologias integradas e também oferece uma plataforma para a troca cada vez mais importante de conhecimentos interdisciplinares. Além disso, a Supermicro demonstrará os sistemas mais recentes de edge computing, como o sistema Supermicro IP65 Outdoor Edge, o Supermicro Hyper-E e as linhas de produtos Supermicro IoT SuperServer.

Corredor: 1 Estande: 208

Para saber mais sobre os servidores Supermicro Edge, acesse:

https://www.supermicro.com/en/products/iot-edge

Para saber mais sobre a Supermicro, acesse: www.supermicro.com

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totais otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1843368/supermicro.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1843325/embedded_world.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.