Supermicro anuncia la disponibilidad mundial de los sistemas Intelligent Edge con procesadores Intel Xeon D

Supermicro presenta una selección de nuevos sistemas, incluyendo versiones actualizadas del popular sistema IP65 Outdoor Edge y las líneas de productos Supermicro Hyper-E, todos ellos diseñados con la CPU Intel Xeon óptima y varios factores de forma. Todos estos sistemas son aplicaciones optimizadas para la computación e inferencia en el borde y están disponibles en todo el mundo.

Los sistemas Edge de Supermicro incorporan las últimas CPUs Intel Xeon, incluyendo la familia Intel Xeon D y los procesadores Intel Xeon Scalable de tercera generación. Como resultado, los servidores Supermicro construidos con estas CPUs muestran un aumento del rendimiento respecto a las generaciones anteriores de sistemas, produciendo más trabajo por vatio de electricidad.

"A medida que los datos se siguen procesando fuera del centro de datos tradicional, los clientes buscan soluciones que aborden los casos de uso más exigentes para crear una mejor experiencia general para los usos y cargas de trabajo clave de la red y el borde", declaró Jeni Panhorst, vicepresidente y director general de la división Network and Edge Compute de Intel. "Nuestra colaboración con Supermicro amplía el alcance de los sistemas necesarios para satisfacer la demanda en entornos reforzados y permite ofrecer nuevas soluciones para ayudar a aumentar la innovación y disminuir los costes de muchas organizaciones."

Los sistemas de profundidad corta y de E/S frontal son fundamentales para los entornos de borde en los que el espacio físico puede ser escaso. Estos sistemas pueden necesitar operar en instalaciones alejadas de los centros de datos con control climático y sin interrupción. Supermicro sigue innovando con servidores que pueden instalarse en entornos exteriores, incluyendo la plataforma de servidor IP65 montada en poste para 5G y el borde inteligente. Trasladar la inferencia de la IA al borde de la red permite tomar decisiones más rápidas sin utilizar el valioso ancho de banda de la red para comunicarse con un centro de datos remoto.

Supermicro en Embedded World 2022

Embedded World 2022 es un centro de transferencia de conocimientos y diálogo entre desarrolladores de sistemas integrados, especialistas internacionales y responsables de la toma de decisiones. La Conferencia del mundo integrado arroja luz sobre diversos aspectos de la industria integrada al tiempo que proporciona una plataforma para el intercambio cada vez más importante de conocimientos interdisciplinarios. Además, Supermicro demostrará los últimos sistemas de computación de borde, incluido el sistema Supermicro IP65 Outdoor Edge, Supermicro Hyper-E y las líneas de productos Supermicro IoT SuperServer.

Hall:1 Expositor: 208

