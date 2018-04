Swift Biosciences lança o Accel-Amplicon Plus Cancer Panels para iniciativas de medicina de precisão

Cada tumor abriga uma combinação única de alterações genômicas, que podem determinar a taxa de crescimento do tumor e a resposta ao tratamento. O sequenciamento direcionado, com o uso de painéis multigenéticos focados, fornece um método preciso e informativo para identificar rapidamente variantes clinicamente úteis dentro de genes de câncer conhecidos ou supostos. No entanto, desenvolver painéis genéticos do câncer requer expertise em bioinformática, para identificar marcadores genéticos e recursos adicionais para projetar, otimizar e validar um ensaio.

O Accel-Amplicon Plus fornece a capacidade modular de selecionar e combinar, o que dá aos laboratórios translacionais maior flexibilidade para empregar mais de uma estratégia. Os laboratórios podem começar com um amplo conjunto de genes para classificar tumores de forma completa e então refinar o conteúdo para os marcadores mais informativos ou iniciar com um ensaio bem focado para selecionar rotineiramente variantes conhecidas e clinicamente úteis. Todos os ensaios podem ser projetados para acomodar até 1.500 amplicons por painel, são validados em laboratório do tipo wet-lab por especialistas da Swift e são totalmente compatíveis com FFPE degradada ou amostras de biópsia diluídas em líquido.

"O Accel-Amplicon Plus Cancer Panels pode revolucionar a pesquisa do câncer e da oncologia", disse o diretor comercial da Swift Biosciences, Haley Fiske. "Ao integrar conteúdo pré-validado e personalizável em um painel único, os pesquisadores clínicos podem maximizar dados gerados de cada amostra de tumor e acelerar os esforços para descobrir e selecionar as variantes do câncer".

O Accel-Amplicon Plus Cancer Panels é composto por nove ensaios:

Painéis de doenças

Accel-Amplicon Plus™ Colorectal Cancer Panel (painel do câncer colorretal)

Accel-Amplicon Plus™ Lynch Syndrome Panel (painel da síndrome de Lynch)

Accel-Amplicon Plus™ Lung Cancer Panel (painel do câncer de pulmão)

Accel-Amplicon Plus™ Myeloid Panel (painel da mieloide)

Painéis genéticos

Accel-Amplicon Plus™ 57G Pan-Cancer Profiling Panel (painel de classificação de pan-câncer 57G)

Accel-Amplicon Plus™ Comprehensive TP53 Gene Panel (painel genético completo do TP53)

Accel-Amplicon Plus™ BRCA1 and BRCA2 Gene Panel (painel genético do BRCA1 e BRCA2)

Accel-Amplicon Plus™ BRCA 1, BRCA 2 and PALB 2 Gene Panel (painel genético do BRCA1, BRCA2 e PALB 2)

Accel-Amplicon Plus™ EGFR Pathway Panel (painel da via de EGFR)

Entre os principais recursos e benefícios do Accel-Amplicon Plus Cancer NGS Panels (painéis de NGS do câncer Accel-Amplicon Plus) estão:

Cobre milhares de mutações clinicamente relevantes, encontradas nos bancos de dados da COSMIC e da ClinVar, incluindo aquelas em regiões de pontos ativos e em nível de éxon ou do genoma inteiro dos genes essenciais;

Detecta variantes raras > frequência de alelo de 1% para identificar mutações de linha germinativa ou somáticas no mesmo ensaio;

Garante desempenho robusto com a utilização de amostras de apenas 10 nanogramas a partir de amostras de FFPE degradada ou espécimes limitados, tais como DNA de células livres, aspirações por agulha fina ou outras pequenas biópsias;

Compatível com todas as sequências da Illumina.

Com conteúdo altamente informativo, protocolo fácil e resultados confiáveis, os painéis habilitam diversas aplicações fundamentais de oncologia, incluindo:

Descoberta ou confirmação de variantes somáticas de baixa frequência;

Classificação do tumor em amostras frescas ou preservadas;

Triagem de suscetibilidade da doença, detecção precoce e recaída;

Eficácia terapêutica e monitoramento.

Paralelamente com o lançamento do Accel-Amplicon Plus Cancer Panel, a empresa lançou o Swift Bioinformatics Resources (recursos de bioinformática da Swift), oferta de soluções de fonte aberta e comerciais para agilizar a análise de grandes conjuntos de dados de NGS. As primeiras duas ferramentas dão suporte ao fluxo de trabalho de ressequenciamento direcionado, incluindo o Primerclip™, ferramenta de fonte aberta para preparação inicial, e o FAST Analysis™, software de detecção intuitiva de variantes da Genialis, que integra com perfeição alinhamento, qualificação de alelos e relatório sumário.

O Accel-Amplicon Plus Cancer NGS Panels já está disponível comercialmente. Visite www.swiftbiosci.com para saber mais.

Sobre a Swift Biosciences

A Swift Biosciences é uma empresa de preparação de biblioteca de NGS. Com sede em Ann Arbor, Michigan, a empresa desenvolve novas soluções de preparação de biblioteca para aplicações emergentes baseadas em sequenciamento de próxima geração, incluindo sequenciamento do genoma inteiro, sequenciamento de DNA direcionado e análise epigenética.

Os produtos da Swift Biosciences foram projetados para ajudar os clientes a analisar amostras biológicas difíceis de forma mais rápida, mais fácil e com maior sensibilidade e precisão, ao mesmo tempo que são compatíveis com a melhor instrumentação. A Swift Biosciences é a primeira empresa a oferecer soluções de preparação de biblioteca em todas as três principais plataformas de sequenciamento, a Pacific Biosciences®, a Illumina® e a Ion Torrent™.

A empresa abriu suas portas em fevereiro de 2010 e seu desenvolvimento de produtos habilita novas aplicações em diversos setores, como os campos de pesquisa agrigenômica, farmacêutica, acadêmica, biotecnológica e oncológica.

Para obter mais informações, visite SwiftBioSci.com e siga a Swift Biosciences no Twitter (@SwiftBioSci).

FONTE Swift Biosciences

