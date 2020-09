SystemWare: Plataforma de gestão traz mais eficiência e agilidade para empresas de varejo controlarem seus negócios

SÃO PAULO, 8 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Durante muitos anos, o paulistano Elias Moura atuou no ramo de calçados no negócio desenvolvido por sua família, mas sua verdadeira paixão era outra. "Sempre fui muito ligado à tecnologia e sonhava em ser programador", afirma o empresário. Ele percebia o quanto os sistemas existentes voltados para o setor eram complicados, pouco amigáveis e intuitivos, o que o fez enxergar uma oportunidade de criar algo inovador, que realmente facilitasse a vida do varejista.

Assim nasceu a SystemWare, uma plataforma inteligente de fácil aplicação cujo objetivo é de garantir eficiência no gerenciamento das operações comerciais, por meio de várias inovações. Através de grades personalizadas, de acordo com o segmento comercial, o software permite ao lojista realizar todas as operações de modo prático e eficiente.

A solução foi dividida em quatro módulos: o primeiro de Vendas, no qual ficam registradas a política de preço, o ranking de vendedores, o fluxo e consulta de caixa, o desconto e comissões e a rentabilidade de venda. Já o módulo Movimento registra a entrada ou saída de mercadorias de maneira completa ou simplificada, além do pedido de compra, o kardex estoque e o inventário.

Ademais, no modelo de negócios da Systemware, o contrato não prevê a cláusula de fidelidade nem limite de terminais para uso do software, o que é um diferencial no mercado. "A qualidade do serviço é que vai determinar a permanência do cliente", informa Moura.

Ele reconhece a tendência do crescimento das vendas online, em decorrência do coronavírus, e já planeja expandir a solução para que seja aplicado pelos e-commerces. "Nossos planos envolvem a criação de um marketplace que seja integrado ao sistema, facilitando a migração para o meio digital daqueles varejistas que ainda não conseguiram viabilizar as vendas online", finaliza o fundador.

Neste mês de setembro, a SystemWare está fazendo uma promoção incrível. Os 10 primeiros clientes ficaram isentos da taxa de licença de uso e 2 meses grátis do serviço de suporte.

