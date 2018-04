Taewon Kim, le PDG de GLOSFER, jouera un rôle prépondérant lors de l'événement phare Pioneers Festival 2018 en Autriche

Kim est le premier entrepreneur coréen à participer en tant que conférencier à l'événement phare Pioneers Festival.

Le Pioneers Festival est un événement annuel qui se déroule à Vienne en Autriche et est organisé par la société à capital-risque (CR) autrichienne, « Pioneers ». Environ 2500 participants, parmi lesquels des politiciens, des représentants du gouvernement, des investisseurs de CR, des journalistes et des entrepreneurs de toute l'Europe, se réuniront pour discuter de nouvelles technologies qui améliorent la vie des gens. De plus, 500 jeunes entreprises sélectionnées dans le cadre d'un processus de sélection rigoureux auront la possibilité de présenter leurs produits et services aux participants et de former un réseau avec les participants.

Le Pionniers de 2018 aura lieu pendant deux jours au Palais Impérial de la Hofburg, à Vienne, du 24 au 25 mai. Taewon Kim sera présent le premier jour, lors de la session de l'après-midi, et fera un exposé sur Nowon Cash (NW Cash), la démonstration pratique de la technologie de chaînes de blocs alliée au service public.

Le cas de Nowon Cash (NW Cash) illustre parfaitement la convergence de la technologie de chaînes de blocs et du service public. NW Cash est une cryptomonnaie spécifique pour Nowon-gu, un quartier résidentiel de la capitale Séoul, qui vise à stimuler l'économie locale. Depuis la création et l'adoption de NW Cash le 1er février, le nombre de personnes volontaires a augmenté à Nowon-gu, et parallèlement, la consommation de NW Cash est en hausse. GLOSFER fera, par conséquent, une présentation sur le processus d'établissement de NW Cash, son mode d'utilisation et ses résultats prévus.

L'organisation d'accueil, Pioneers, est très enthousiasmée par la session de Taewon Kim et fournira une traduction simultanée pour la première fois dans l'histoire du Pioneers Festival.

Taewon Kim de GLOSFER a déclaré : « C'est un honneur d'être le premier Coréen à prononcer un discours au Pioneers Festival. Je ferai connaître au monde entier les technologies de chaînes de blocs actuelles et futures de la Corée du Sud. »

À propos de GLOSFER : GLOSFER est une société leader de technologie et de services de chaînes de blocs en Corée du Sud. GLOSFER, qui s'appuie sur son histoire de société de chaînes de blocs de première génération, vise à étendre ses activités dans divers secteurs pour renforcer sa présence sur les marchés nationaux et internationaux en tirant parti de technologies et services innovants, notamment sa plateforme PACKUTH de chaînes de blocs pour interface de programmation d'application (API) en langage PHP et ses plateformes, en ligne et hors ligne, de négociation de cryptomonnaie. Grâce à son prochain projet Infinity Project, alimenté par sa pièce HYCON, la société cherche à établir et à faciliter son écosystème de cryptomonnaie tout en contribuant, grâce à une collaboration avec les institutions publiques, à une société plus transparente et plus équitable reposant sur la technologie de chaîne de blocs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/663532/Taewon_Kim___CEO_and_CTO_of_GLOSFER.jpg

SOURCE GLOSFER