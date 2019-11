台湾观光局推美食观光

"台湾制造:凤梨酥庆典"以台湾出名的伴手礼凤梨酥,作为故事的起点、活动的主轴。台湾位于热带气候区,由于其地理位置,台湾出产了多种富有特色的水果,凤梨便是其中一种。凤梨像征台湾人的热情好客,也代表了乐于分享的人格特质。台湾观光局使用凤梨作为象征符号,与加拿大西岸温哥华的台裔糕点厨师Jamie Tung 进行品牌合作,将独特的文化象征带到加拿大西岸。

糕点厨师 Jamie Tung 曾经于太平洋蓝带烹饪艺术学院接受培训,她经常于世界各地旅行、找寻创造灵感,并且师承国际名师如Melissa Coppel, Cedric Gorlet, Yann Couvou, Jordi Bordas。Jamie期待将台湾精神融合西方糕点传统,将兼容并蓄的创作风格带入加拿大市场。

此次的品牌合作内容包含影片拍摄、厨艺交流、发布会、线上活动等。台湾观光局邀请Jamie Tung 回到故乡台湾,与台湾最知名的糕饼品牌之一旧振南学习如何用制作传统的凤梨酥。在旅行台湾期间,专业的影像团队同时纪录 Jamie Tung 的台湾经验,以第一人称的方式,透过糕点厨师的视角,重新认识台湾。三支旅行影片為"The Art of Pineapple Cake"、"The Flavor of Taiwan"以及"Fun Things to Do",三支影片用不同的角度切入,包含了与旧振南糕饼师傅的互动、走访台湾传统市场的经验、以及漫游小镇的乐活精神。影片同时发布于台湾观光局北美YouTube 平台。

活动现场有超过80位来宾参与,活动现场展示Jamie Tung 在台湾交流期间的影像。除了首次播映Jamie Tung 前往台湾学习交流凤梨酥期间的旅行影片之外,Jamie 也向宾客现场示范凤梨酥的制作诀窍,邀请来宾一起动手做出属于台湾味的凤梨酥。

为庆祝凤梨酥庆典,台湾观光局将于11月21日至12月31日在台湾观光局的官方Instagram @ttb_na举行线上抽奖活动,参与者将有机会获得由中华航空以及长荣航空赞助的温哥华到台湾来回经济舱机票。如欲参加抽奖活动,消费者需要发布一张与台湾经验相关的照片,并且标注台湾官方帐号@ttb_na 以及使用标签 #TimeforTaiwan、#TaiwanxButtermere和 #Sweepstakes,即符合抽奖资格。两位得奖者将于2020年1月公布。详细活动内容,请上活动页面:taiwan2019.wishpond.com

活动期间,消费者可于Jamie Tung 创立的实体店面Buttermere Patisserie Cafe 购买期间限定的台湾味的凤梨酥,并且于现场获取更多台湾旅游资讯。

