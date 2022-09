TAIPEI, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Taiwantrade.com (www.taiwantrade.com), o maior e principal portal oficial B2B de Taiwan, conta com quase 70 mil fornecedores e com mais de 660 mil produtos de alta qualidade de Taiwan. Mais de 90% dos exportadores e fabricantes taiwaneses estão no site, onde podem ser visualizadas as informações de produtos mais abrangentes e atualizadas. O site possui um tráfego anual de 32,5 milhões de visitantes e é a primeira opção para compradores em todo o mundo encontrarem fornecedores taiwaneses de qualidade. A Taiwantrade Auto Parts (auto.taiwantrade.com) conta com uma cadeia de suprimentos completa, composta pelos heróis invisíveis do setor de autopeças de Taiwan. Ela oferece um serviço de fornecimento em um só lugar para que os compradores entrem em contato com todos os excelentes fornecedores taiwaneses de peças automotivas em qualquer lugar e recebam pequenas amostras imediatamente. Este ano, o portal lançou o Auto Parts Industry Pavilion para que os compradores pudessem visualizar todos os detalhes dos produtos expostos por meio da tecnologia virtual da Internet. Bastava mover os dedos na frente do computador para ter a sensação de estar realmente no local da exposição.

Taiwantrade.com fornece a compradores globais peças automotivas de reposição de primeira linha e cadeia de suprimentos de VE.

De acordo com a política de zero emissões líquidas de carbono, Taiwan tem um forte potencial para construir um ecossistema de mobilidade inteligente na tendência de veículos elétricos com um setor robusto de informação e comunicação e cadeia de suprimentos completa de autopeças. Os fabricantes especialistas de veículos elétricos, estações de carregamento e eletrônicos automotivos estão à disposição na Taiwantrade Auto Parts, incluindo os fabricantes de veículos elétricos FOXTRON e TANGENG ADVANCED VEHICLE, o fabricante de aparelhos elétricos ALLIS ELECTRIC, o fabricante de fiação elétrica CTE TECH e o fornecedor de cerâmica eletrônica UNICTRON TECHNOLOGIES CORPORATION.

Os fabricantes taiwaneses têm participações significativas na cadeia do setor de pós-venda, e seus componentes de colisão respondem por mais de 80% do mercado global. Fornecedores centrais na cadeia do setor, como NAKAMOTO INDUSTRIAL, RICH PARTS e SIGMA AUTOPARTS CO., também podem ser encontrados no site. Todos os fornecedores do Taiwantrade.com são registrados e certificados pelo governo e credenciados por empresas terceirizadas. Os compradores podem ficar à vontade para fazer consultas de preços. O portal também incentiva os fornecedores a oferecer certificação internacional para seus produtos.

Se houver interesse pelos produtos do Taiwantrade.com, os compradores podem fazer consultas diretamente, agendar horários para realizar chamadas de vídeo com os fabricantes e comprar pequenas amostras. Todos os serviços de adesão são gratuitos, sem taxas adicionais de serviço. Sinta-se à vontade para navegar e utilizar o Taiwantrade.com e a Taiwantrade Auto Parts.

Ad by BOFT

Site: https://auto.taiwantrade.com/home.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894892/image_5024296_32021738.jpg

FONTE Taiwantrade.com

SOURCE Taiwantrade.com