Tecnologia brasileira promete produção e venda mais assertiva aos produtores rurais

A ideia surgiu de uma necessidade do mercado. A empresa entendeu que o produtor de tempos em tempos precisa adequar o solo para determinada plantação, o que exige gastos (às vezes desnecessários) e muito investimento de tempo. Além disso, principalmente na pandemia, o agricultor brasileiro precisou passar por uma mudança de mentalidade e entrar de vez na era digital. Um estudo realizado este ano pela McKinsey & Company, apontou que a adoção de plataformas e canais digitais para compras agrícolas cresceu mais no Brasil durante a pandemia do que na Europa e nos Estados Unidos.

O Co-CEO da CBYK, Fabrício Visibeli, explica que para um plantio eficiente, se for feito manualmente, é preciso ter uma equipe de profissionais para avaliar os nutrientes adequados para a plantação no solo.

"Por exemplo, o produtor quer plantar soja no lugar de trigo, então é preciso de uma análise adequada de acordo com aquele solo para que a plantação de soja vingue. Com a chegada do nosso software, essa análise é feita automaticamente, assim como o pedido dos produtos necessários, dispensando a necessidade de pessoas para analisar e para fazer a compra dos materiais, trazendo maior agilidade e confiabilidade ao produtor", detalha o executivo.



Nos dois primeiros meses de lançamento da tecnologia houve um aumento de 150% no número de downloads do aplicativo, trazendo bastante engajamento dos produtores. De acordo com Visibeli, a expectativa é de que dobre as vendas realizadas via aplicativo para o próximo semestre.



Na pecuária:

A CBYK desenvolveu uma segunda solução para a mesma multinacional agro, com o objetivo de mapear os nutrientes necessários no solo para um "super pasto" que consiga engordar um determinado número de animais em determinado período, por exemplo. O aplicativo consegue calcular e indicar ao produtor a quantidade exata de nutrientes, ou seja, os animais vão engordar naquele tempo previsto. Por esse motivo, a expectativa da CBYK é que esse aplicativo triplique os acessos e pedidos via aplicativo para o próximo semestre.



"Essas automações contribuem para a cadeia da pecuária, uma vez que agiliza os processos, trazendo resultados efetivos na meta de plantio ou engorda do gado. Inclusive, otimizando tempo e dinheiro desses agricultores", completa Visibeli.

https://www.cbyk.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847337/1.jpg

FONTE CBYK

SOURCE CBYK