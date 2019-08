Tecnologia permite grandes mudanças em Curitiba, cidade mais inteligente do País

De acordo com o diretor-presidente do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), Fabrício Zanini, a tecnologia é imprescindível até mesmo para a viabilização de serviços públicos de maneira prática. "Cidades inteligentes devem ser criativas, sustentáveis e fazer o uso da tecnologia para apoiar as soluções, tendo como foco principal o cidadão", analisa. Entre as novidades desenvolvidas pelo ICI, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, destacam-se os aplicativos Curitiba 156, Saúde Já, Curitiba App e Nota Curitibana, além de uma infraestrutura tecnológica que suporta as operações exigidas tanto pelo poder público municipal quanto pelo contribuinte.

O assessor de mercado do ICI, Amilto Francisquevis, avalia a importância da tecnologia na transformação das cidades. "Hoje, a tecnologia consegue mudar os padrões, as formas de se fazer negócio e os próprios negócios em si", explica.

Não à toa, Curitiba foi selecionada pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para o Programa de Cooperação Cidades Inteligentes, recebendo financiamento a fundo perdido para aportar em projetos das áreas de governança, mobilidade inteligente, além de soluções de análise e interpretação de dados. No ano passado, a capital paranaense ultrapassou São Paulo na lista elaborada pela Connected Smart Cities e se tornou a líder entre as cidades mais inteligentes e conectadas do País.

Francisquevis entende que, ao se posicionar na vanguarda da área de tecnologia e aplicando o seu uso no dia a dia dos moradores, Curitiba ganha pontos para atrair projetos e iniciativas que sejam vantajosas à cidade e à população. "Esses prêmios da área de cidades inteligentes abrangem diversas atividades e são reflexo de um trabalho desenvolvido há anos em uma parceria entre o ICI, a prefeitura e diversas entidades. As soluções tecnológicas do município são desenvolvidas e mantidas pelo nosso Instituto, que pensa diuturnamente em inovações para melhorar a vida das pessoas que escolheram Curitiba para viver", ressalta o assessor.

Segmento em ascensão

Um estudo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) prevê o investimento de R$ 346 bilhões em tecnologias de transformação digital no País até 2022. O sucesso das medidas adotadas por Curitiba – e por outras prefeituras – faz com que essas iniciativas sejam promissoras tanto para a iniciativa privada quanto para a pública.

"Os investimentos devem ocorrer tanto por parte das empresas quanto dos contratantes. O governo precisa propiciar ao mercado possibilidades de parcerias", destaca o presidente do ICI. De maneira geral, os negócios firmados entre a iniciativa privada e as administrações públicas eram mais "engessados", mas estão se tornando cada vez mais frequentes e ágeis.

O próprio ICI desenvolve projetos em parceria com outras prefeituras, como a de Osasco (SP), Londrina (PR) e Almirante Tamandaré (PR), além de estabelecer relações institucionais para cooperação técnica no desenvolvimento da administração pública, como é o caso de Vila Nova de Gaia, em Portugal. "Por ter nascido com uma visão de parceria para atender à demanda da Prefeitura de Curitiba, temos uma grande experiência em desenvolvimento de soluções para a gestão municipal. Está sendo cada vez mais frequente estruturar equipes para atender projetos em outros municípios", finaliza Zanini.

Sobre o ICI

O ICI – Instituto das Cidades Inteligentes é uma organização criada em 1998, com atuação em todo o território nacional, referência em pesquisa, integração, desenvolvimento e implementação de soluções completas de TIC para a gestão pública. Mais informações: www.ici.curitiba.org.br.

Telefone: + 55 41 3026-2610

FONTE ICI - Instituto das Cidades Inteligentes

Related Links

http://www.ici.curitiba.org.br



SOURCE ICI - Instituto das Cidades Inteligentes