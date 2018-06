Teladoc adquire empresa mundial de telemedicina Advance Medical

Ao adquirir a Advance Medical, a Teladoc baseia-se na sua experiência de sucesso na aquisição e integração de empresas que partilham objetivos comuns e que têm capacidades complementares, além de visar o acesso a novos mercados. A fusão dos serviços médicos da Advance Medical com a tecnologia e escala operacional da Teladoc, torna a companhia capaz de atender às necessidades das empresas multinacionais dos Estados Unidos, que têm um terço dos colaboradores residindo em outros países.

"Unimos duas empresas que, ao colocarem o consumidor em primeiro lugar, comprovaram o poder transformador de uma ampla oferta de soluções de telemedicina", disse Jason Gorevic, CEO da Teladoc. "Esta aquisição reforça nossa estratégia de expandir continuamente nosso portfólio de produtos, bem como a nossa presença operacional em mercados globais atrativos".

À medida que os países em todo o mundo enfrentam desafios crescentes de custo e acesso à assistência médica, a Teladoc responde com oportunidades ao mercado. Com a incorporação do conhecimento clínico e operacional da Advance Medical em mercados como América Latina e Ásia, onde as taxas de crescimento do seguro saúde privado são mais que o dobro das americanas, a Teladoc está posicionada para acelerar ainda mais a adoção global do atendimento virtual.

"Compartilhamos a crença da Teladoc de que uma solução de atendimento virtual deve ser abrangente por natureza e fornecer respostas e resultados às pessoas, independentemente de sua localização ou condição médica", disse Carlos Nueno, co-fundador da Advance Medical. "Nossos clientes exigem cada vez mais atendimento virtual de alta qualidade em escala e agora temos a capacidade de trazer uma mudança significativa para o sistema de saúde."

"Com a capacidade de aproveitar o acelerado ritmo de inovação médica, oferecer um comprometimento inigualável com a qualidade médica e manter o foco no paciente, não há dúvida de que teremos um profundo impacto no consumidor à medida que continuamos a expandir o acesso aos cuidados de saúde de alta qualidade", acrescenta Marc Subirats, co-fundador da Advance Medical.

Carlos Nueno e Marc Subirats farão parte da equipa executiva da Teladoc, continuando a liderar os negócios da Advance Medical fora dos EUA.

Sobre a Advance Medical

Fundada em 1999, a Advance Medical é líder mundial em serviços de telemedicina e serviços médicos especializados. Com mais de 300 clientes, entre grupos seguradores e grandes empresas multinacionais, espalhados pela Europa, Ásia, América Latina e EUA, a Advance Medical construiu um portfólio integrado de soluções de qualidade em telemedicina e serviços médicos especializados.

Sobre a Teladoc

Teladoc, Inc (NYSE: TDOC) é líder global de soluções de tratamento virtual. A Teladoc tem expandido com sucesso o acesso a tratamentos de saúde de alta qualidade, diminuindo custos e melhorando as soluções existentes em todo o mundo. Entre as soluções clínicas integradas e premiadas da empresa, incluem-se os serviços de telesaúde, opiniões médicas especializadas, IA e gestão de dados, além de plataformas de serviços licenciáveis. Com mais de 2.000 colaboradores, a empresa oferece serviços de saúde em mais de 125 países e em 20 idiomas diferentes, em parceria com sistemas de saúde, hospitais e empresas seguradoras para transformar a oferta de cuidados no setor da saúde. Para obter mais informações, visite www.teladoc.com ou siga @Teladoc no Twitter.

